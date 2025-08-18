地主買法拍地設圍籬阻住戶通行9個月 法院判8月徒刑

花蓮吉安鄉福興一街6筆道路用地，去年被黃姓男子經法院拍賣購入，要求住戶購地未果，竟設置圍籬影響車輛出入長達9個月，鄉公所接獲陳情3度開罰沒有改善，最後強制拆除圍籬。檢調偵辦依強制罪嫌起訴黃男，花蓮地方法院判處8月徒刑，可上訴。

福興一街6筆土地屬於都市計畫道路用地，黃男趁還沒被鄉公所徵收，去年7月透過法拍以32萬餘元購得，要求道路旁6戶住戶需各付60萬元購回遭拒，竟委託工人裝鐵架圍籬，只留下60公分空間供居民進出，住戶隨即向鄉公所、民代陳情。

鄉公所去年8月、今年1月及3月依都市計畫法共對黃男裁罰30萬元，要求恢復原狀，但卻逾期未拆除，也沒有繳罰鍰，公所依規定移送執行署花蓮分署強制執行，於5月強制拆除圍籬。

花蓮分署收到鄉公所6萬元及12萬元強制執行案件後，先扣押黃男存款，接著再依規定查封他名下這6筆土地及台東3筆土地，黃男見土地將被查封，6月底雖已主動繳清18萬元，仍逃不過法律制裁，檢調依強制罪嫌起訴。

花蓮地方法院審理，黃男坦承設置圍籬一事，卻否認強制犯行，稱自己是土地所有人，有權利圍鐵籬，且有留消防通道供居民出入。法官認為，黃男為圖私利罔顧他人於道路用地自由通行權利，2011年又曾以率眾圍住他人工廠大門的方式犯強制罪，遭苗栗地方法院判處拘役50日。