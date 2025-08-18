快訊

誤租特農區土地！新竹檳榔攤怒向地主求償 法院判賠

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹張姓業者原本計畫租用店面經營檳榔攤生意，去年3月以月租16500元租下路邊攤位店面，但承租後發現，該土地屬特定農業區，無法從事非農業用途，去年12月緊急終止租約，張男向地主林男求償押金、裝潢費及停業損失共2095萬餘元，最終新竹地方法院判林男需賠33萬7534元。

判決書指出，張男於2024年3月簽訂租約，以每月16500元租下攤位店面，預計租到2029年3月9日止，準備經營檳榔攤。然而，承租後不久，張男發現該土地屬特定農業區農牧用地，依法不得從事非農業用途。為避免違法經營遭裁罰，張男於同年12月底以存證信函終止租約。

張男為此請求賠償押租金3萬3千元，店面裝潢的必要費用92萬2362元，將來50個月不能繼續營業的損失2千萬，求償共2095萬餘元。林男未於言詞辯論期日到場，亦未提出準備書狀作何聲明或陳述。

法院審理認為，出租方交付的店面無法依約使用，已構成不完全給付及契約給付不能。法院依據租約、裝潢費用單據及新竹縣政府公文，認定張男有權終止租約並請求合理賠償。法院最終核准押租金3萬3千元、店面裝潢費13萬7797元、無法營業損失約16萬6737元，總計33萬7534元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

新竹 給付 檳榔 裝潢費

