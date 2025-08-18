快訊

廁所地板濕滑致顧客滑倒 新竹一家日式料理店判賠4萬多

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹黃姓女顧客2023年1月3日晚間到新竹一家日式料理店用餐時，在餐廳廁所滑倒受傷，黃女指出滑倒造成下背部鈍挫傷、下背及骨盆挫傷及尾椎骨折，並衍生相關後遺症。為此向法院請求醫療費、工作損失及精神慰撫金，共計逾150萬元，新竹地方法院判日式料理店需賠42466元。

判決書指出，黃女表示，他在2023年1月3日晚間到日式料理店用餐，使用店內廁所時滑倒受傷，造成下背部鈍挫傷、下背及骨盆挫傷、尾椎骨折等傷勢。她主張店內地板因員工沖洗後濕滑，且未設置警告標誌或採取防滑措施，因此請求醫療費用49061元，2023年1月到2024年12月3日約100萬工作損失和精神慰撫金50萬，

店家則抗辯，滑倒可能為原告自身不慎，店內有定期清潔及「小心地滑」告示，且部分傷勢與此次跌倒無直接因果關係，主張原告應負98%以上責任。

審理時，黃女的友人也證稱，去廁所時發現地板很濕，好像剛沖過水。而黃女從廁所出來時正在揉屁股，問黃女是不是跌倒，她點頭。法院審酌法院審酌證人雖為原告友人，但其在訴訟中無利害關係，無刻意偏袒原告之虞，其證詞可採信。

根據證人陳述，原告在餐廳廁所如廁時因地面濕滑而跌倒。法院認定，餐廳經營者清潔地板後，應立即擦乾並設置警告標示，以提供符合消費者期待的安全環境，但被告未盡此注意義務，導致原告受傷，構成過失。新竹地方法院審理後認定，最終核准醫療費6066元、薪資損失26400元及精神慰撫金1萬元。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

