冒用小舅妻名義亂檢舉 大學教授報復失敗換到判刑加賠錢
在某大學任職的葉姓教授和小舅子發生爭執，葉男為報復小舅，冒用小舅妻子名義，向公司檢舉小舅收受回扣，讓小舅無端接受調查，後來小舅與妻子查出檢舉信是葉男冒名寄出，氣得向葉提告並索賠20萬元，法院審理後，判葉2月有期徒刑，得易科罰金，另應賠償10萬元確定。
判決指出，葉男具博士學歷，現為某大學教授，2021年間，他因細故與小舅子發生衝突後不滿，於同年10月4日上午及中午，冒用小舅妻子名義撰寫檢舉信，宣稱小舅收受回扣、財產暴增等，將信件寄至小舅任職的顧問公司客服信箱。
小舅公司收信後展開調查，因檢舉人是以其妻名義具名檢舉，讓公司不敢大意，最後經調查後，確認為葉男冒名檢舉，且檢舉欠缺實際證據。
小舅妻子事後氣炸，認為葉男只因對小舅不滿，就冒用她名義檢舉，除了報警提告外，另對葉男提告索賠20萬元。
刑事部分，法院審理後，認定葉男冒用小舅妻子名義寄發檢舉信，已構成行使偽造準私文書罪，考量他無前科，僅判刑2月，得易科罰金2年，並應繳納公庫5萬元，上法治教育課程確定。
民事部分審理時，葉男仍反駁，稱檢舉信署名是他隨意繕打的名字，並不是故意要以小舅妻子名義檢舉，且他在檢舉信中還有留下電話號碼，並不會誤認是小舅妻子寄的檢舉信，拒絕賠償。
高雄地院簡易庭審理時，法官依據刑事判決結果，認定葉男確實冒名檢舉小舅收受回扣，已該當「偽造」要件，且侵害小舅妻子的名譽權及姓名權。
簡易庭法官審酌葉男在大學任職，具博士學位，判他應賠償10萬元較為適當。葉男不服上訴，高雄地院合議庭審理後，認為賠償10萬元適當，維持原審判決確定。
