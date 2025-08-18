股市作手李明朗情侶檔涉操縱力肯、新華泰富股價 獲利1.4億起訴

股市作手李明朗與女友洪秀惠，找共犯杜豐慶一家三口共謀涉操縱上櫃公司力肯股價，李、洪又涉炒作新華泰富股價，8個月共獲利1億4055萬9295元。台北地檢署今偵結，依證券交易法操縱股價罪嫌起訴李等5人。

據調查，李明朗早年在證券公司擔任副總，2017年至2018年就即與女友洪秀惠被控操作股價，鎖定股本偏低、易操縱的公司，包含大立高分子工業股份有限公司、邁達康網路事業股份有限公司、三洋紡織纖維股份有限公司等3家公司，不法獲利6000萬元，當時高雄地檢署還查出民進黨籍高雄市議員黃明太也疑與李明朗共同炒作。

北檢起訴指出，62歲李明朗、其女友57歲洪秀惠，與61歲杜豐慶、妻63歲黃麗玲、兒28歲杜攻順等5人，涉從2024年1月至4月間利用掌控的人頭帳戶，連續以高於前一檔價格委託買進、相對成交等手法操縱力肯股價，買進9592仟股2億7495萬9300元、賣出5002仟股1億4705萬5900元，力肯股價自初期21.3元上漲至期末40.25元；已實現獲利975萬2181元，擬制性獲利8625萬3236元，合計獲利9600萬元5417元。

檢方再查出，李明朗、洪秀惠2024年7月至10月間以相同手法炒作新華泰富，股價自初期14.2元上漲至期末29.2元；買進11938張、2億6577萬3650元，賣出9264張、2億3224萬6450元，核算已實現獲利2868萬4827元，擬制性獲利1586萬9051元，合計獲利4455萬3878元。