股市作手李明朗情侶檔涉操縱力肯、新華泰富股價 獲利1.4億起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

股市作手李明朗與女友洪秀惠，找共犯杜豐慶一家三口共謀涉操縱上櫃公司力肯股價，李、洪又涉炒作新華泰富股價，8個月共獲利1億4055萬9295元。台北地檢署今偵結，依證券交易法操縱股價罪嫌起訴李等5人。

據調查，李明朗早年在證券公司擔任副總，2017年至2018年就即與女友洪秀惠被控操作股價，鎖定股本偏低、易操縱的公司，包含大立高分子工業股份有限公司、邁達康網路事業股份有限公司、三洋紡織纖維股份有限公司等3家公司，不法獲利6000萬元，當時高雄地檢署還查出民進黨籍高雄市議員黃明太也疑與李明朗共同炒作。

北檢起訴指出，62歲李明朗、其女友57歲洪秀惠，與61歲杜豐慶、妻63歲黃麗玲、兒28歲杜攻順等5人，涉從2024年1月至4月間利用掌控的人頭帳戶，連續以高於前一檔價格委託買進、相對成交等手法操縱力肯股價，買進9592仟股2億7495萬9300元、賣出5002仟股1億4705萬5900元，力肯股價自初期21.3元上漲至期末40.25元；已實現獲利975萬2181元，擬制性獲利8625萬3236元，合計獲利9600萬元5417元。

檢方再查出，李明朗、洪秀惠2024年7月至10月間以相同手法炒作新華泰富，股價自初期14.2元上漲至期末29.2元；買進11938張、2億6577萬3650元，賣出9264張、2億3224萬6450元，核算已實現獲利2868萬4827元，擬制性獲利1586萬9051元，合計獲利4455萬3878元。

檢調今年3月搜索約談，李300萬元交保、洪200萬元交保，杜等3人20至30萬餘交保。檢方今偵結，李等5人涉操縱力肯、新華泰富股價，成交量明顯放大且與大盤悖離，嚴重影響市場交易價格和交易秩序，依證券交易法操縱股價罪起訴，犯罪所得除應發還被害人、第三人或得求損害賠償之人外，建請宣告沒收。

股票作手李明朗女友洪秀惠涉操縱股價。記者張宏業／攝影
股票作手李明朗女友洪秀惠涉操縱股價。記者張宏業／攝影
股票作手李明朗（中）涉操縱股價。記者張宏業／攝影
股票作手李明朗（中）涉操縱股價。記者張宏業／攝影

女友 大盤 檢調 帳戶

相關新聞

國民黨台中市黨部偽造罷免 34黨工今天全部認罪

國民黨台中市黨部為反制大罷免，第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免綠委蔡...

誤租特農區土地！新竹檳榔攤怒向地主求償 法院判賠

新竹張姓業者原本計畫租用店面經營檳榔攤生意，去年3月以月租16500元租下路邊攤位店面，但承租後發現，該土地屬特定農業區...

廁所地板濕滑致顧客滑倒 新竹一家日式料理店判賠4萬多

新竹黃姓女顧客2023年1月3日晚間到新竹一家日式料理店用餐時，在餐廳廁所滑倒受傷，黃女指出滑倒造成下背部鈍挫傷、下背及...

冒用小舅妻名義亂檢舉 大學教授報復失敗換到判刑加賠錢

在某大學任職的葉姓教授和小舅子發生爭執，葉男為報復小舅，冒用小舅妻子名義，向公司檢舉小舅收受回扣，讓小舅無端接受調查，後...

股市作手李明朗情侶檔涉操縱力肯、新華泰富股價 獲利1.4億起訴

股市作手李明朗與女友洪秀惠，找共犯杜豐慶一家三口共謀涉操縱上櫃公司力肯股價，李、洪又涉炒作新華泰富股價，8個月共獲利1億...

法院收發章戳「日期怪怪的」 公文遭疑假的 北檢：絕無變造

台北地檢署被質疑公文上的「法院收發章戳」疑有變造，日期部分怪怪的。北檢今強調，上周向台北地方法院調取收發紀錄，公文證實去...

