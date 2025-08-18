快訊

國民黨台中市黨部偽造罷免 34黨工今天全部認罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨台中市黨部為反制大罷免，第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免綠委蔡其昌、何欣純，命黨員自帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造4258分名冊，檢方依選罷法等起訴伍等34人；台中地院今開庭，34人全部認罪。

台中地院今上午9點半開庭，受命法官陳建宇開庭前逐一和到庭34名被告確認人別身分，並逐一就檢方起訴涉犯法條是否認罪，有無意見等。伍康龍表示，他沒有意見，全部認罪，陳劍鋒也說他全認罪，事後有和部分受害黨員和解，彌補自身罪過，其餘32人逐一回答均認罪、沒有意見。

律師劉鴻基表示，檢方起訴對陳劍鋒求重刑，今天由3名檢察官親自蒞庭讓他壓力很大，但請法官考量其抄寫忠貞黨員的名冊，應不是違背黨員意願，且經追認部分被害人意見也同意，另也主公職人員選舉罷免法經民進黨聲請釋憲，是否待結果出爐再行審理。

劉也說，陳等人因中央黨部要求對大罷免提出反制，加上社會輿論下，才提出抄寫黨員名冊方式，請庭上考量其等受迫壓力、自作聰明下才為之。

律師朱逸群說，有涉案黨工偵查中否認，是因不曾犯刑案且緊張、不敢承認，後經亡羊補牢選擇認罪，請法官考量本案是政黨性組織，服從性要求比民間企業要求高，黨員聽命行事，非自主性惡意，也不是決策者，請求從輕量刑；律師涂國慶則為被告請求認罪協商。

檢察官吳昇峰說，釋憲與否和本案犯罪事實無關，就算有關目前也是有效法條。檢察官郭逵也質疑，本案因抄寫黨員名冊而此，被告若繼續用名冊尋找被害人和解，恐有再犯疑慮。

台中地檢起訴指出，國民黨台中市黨部今年1月中、下旬，開會決議反制罷免，並針對綠營第一、第七選區立委蔡其昌、 何欣純發起罷免案，由藍營台中市黨部第一組總幹事伍康龍擔任罷免事務總負責人，書記長陳劍鋒協助。

其等為達台中市第一、第七選區罷免案提議人數應達2235人、3297 人，為求迅速達成人數門檻，伍起意使用抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫偽造；伍1月22日在黨部LINE群組傳訊，要求執行長、副執行長隔天赴市黨部出席「專案講席」，還要攜帶藍筆、黑筆各1支。

檢方查出，23日「專案講習當天」伍康龍、陳劍鋒等34人出席，伍向與會人員說明罷免對象為蔡其昌、何欣純，要求大量抄寫黨員名冊，還提醒「勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫。」

檢方統計，伍康龍、陳劍鋒及黨員等34人，前後遞交中央選舉委員會的名冊，有高達4258份是偽造，痛批侵害選民隱私權，使罷免提議程序淪為政治操作工具，更挑戰憲政秩序、破壞選舉罷免制度，依違反個資法、偽造文書等罪嫌起訴34人。

陳劍鋒。記者曾健祐／攝影
伍康龍。記者曾健祐／攝影
