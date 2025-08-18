法院收發章戳「日期怪怪的」 公文遭疑假的 北檢：絕無變造

台北地檢署被質疑公文上的「法院收發章戳」疑有變造，日期部分怪怪的。北檢今強調，上周向台北地方法院調取收發紀錄，公文證實去年10月23日下午2點59分送達法院收發室，絕無變造日期，呼籲外界勿企圖帶風向，影響輿論並斲傷司法公信力。

民眾黨國家治理學院主任翟本喬今年8月12日在臉書上發文「林俊言檢察官，為什麼你的文件看起來像是變造過的？」懷疑北檢今年3月新聞稿中的北院函文上的章戳變造，直指中間日期鮮明銳利的，周圍則暗色模糊等問題。

北檢偵去年辦柯文哲涉京華城弊案，威京集團主席沈慶京在北院審理時爆料，檢方在律師不在場時到醫院逼他咬出柯文哲，另媒體還爆出隔壁床病友隔著布簾聽到對話，高度爭議引發關注。北檢當時回應承辦檢察官10月11日、14日到醫院「視察」，且在去年10月23日發函給北院「有關在押被告沈慶京以病出入看守所之醫療院所，檢察官依刑事訴訟法第106條規定前往視察，通知鈞院。」

北檢今表示，今年3月18日發布的新聞稿檢附通知函影本上的台北地方法院「收發章戳」是去年10月23日發函送到法院收發室，法院收受通知函正本後，蓋上當天日期的收發章戳，表示確實在10月23日收到通知函，證明公文已完成送達程序。

北檢指出，今年8月13日發函向台北地方法院調取收受北檢上開通知函的紀錄，8月14日北院回函檢附的「113年10月23日」收發室收文、傳送刑事科電腦畫面截圖、收文傳送清單、刑事科送件簿等資料，均可證明該通知函確實在去年10月23日下午2點59分送到北院1樓收發室，案號為025501號。