被指法院收發章戳有疑 北檢：絕無變造日期

中央社／ 台北18日電

有民眾在臉書貼文，質疑北檢公文上「法院收發章戳」疑變造日期，台北地檢署今天回應表示，絕無所謂變造日期情事，請外界勿再恣意捕風抓影、企圖帶風向影響輿論並斲傷司法公信力。

媒體今年3月間引用某病友爆料，指控檢察官涉要威京集團主席沈慶京「逼害」前民眾黨主席柯文哲。北檢3月18日發布新聞稿澄清。新聞稿中附上檢察官去年10月23日發函通知台北地方法院的公文。有民眾在臉書上貼文，質疑公文中收文章日期部分鮮明銳利、周圍暗色模糊等問題，要求檢察官林俊言說明。

北檢今天回應指出，北檢於3月18日發布的新聞稿，檢附通知函（稿）影本，通知函（稿）上的台北地方法院「收發章戳」，是北檢在去年10月23日發函送到法院收發室，法院收受通知函正本後，在通知函（稿）上，蓋用同日期的收發章戳，表示法院確實在同一日期收到通知函，也作為公文已完成送達程序的證明。

北檢表示，日前發函向北院調取收受通知函的紀錄，依法院回函檢附的「113年10月23日」收發室收文、傳送刑事科電腦畫面截圖、收文傳送清單、刑事科送件簿等資料，均可證明北檢通知函確實是在「113年10月23日」送到北院收發室，與通知函（稿）上蓋「113年10月23日」的法院收發章戳作為送達證明相符合。

