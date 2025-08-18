快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

裁押柯文哲、徐巧芯大姑夫的法官將調職 北院回應了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

去年9月裁定羈押民眾黨前主席柯文哲的台北地院強制處分庭法官呂政燁，月底將重回一般法庭任審判工作，呂因裁押柯之故，法界對呂調職議論紛紛；台北地方法院表示，呂是正常調動，法官審案不受外界影響。

事實上，除「柯文哲案」有政治敏感性外，呂政燁2024年6月也審查國民黨立委徐巧芯的大姑丈夫杜秉澄洗錢案，偵查中，裁准杜秉澄、劉向婕夫妻羈押禁見，洗錢案7月起訴；杜迄今羈押中，日前在台灣高等法院出庭喊「徐巧芯要我認罪」又引爭議。

呂政燁是律師轉任法官，已故前民進黨主席施明德生前爆料，有一次遇到呂審案，呂嗆「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」，不過，法院事後已澄清。

呂政燁2024年9月5日輪值分案審理柯文哲的偵查中「第2次」羈押庭，因與同一庭法官朱家毅「前1次」無保請回法律見解大不同，裁准羈押柯文哲後，流言不少。

司法界法官、檢察官年度調動約在每年8月底左右，台北地院去年8月迄今，強制處分庭有5名法官，分別是「霖股」的朱家毅、「淨股」的陳采葳、「圓股」的宋雲淳、「果股」的呂政燁、「軒股」的許峻彬。

法院指出，例行事務分配依規定辦理，先由同仁填寫志願再從中挑出適合人選，呂政燁的職務調整也是一樣。

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲日。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲日。圖／聯合報系資料照

法官 洗錢 柯文哲 徐巧芯 施明德

延伸閱讀

遭陳培瑜指「關稅秘密會議」未到 徐巧芯批抹黑造謠：請道歉

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

獨／赴陸交流遭抹黑終於「含冤得雪」 藍營里長嘆：都為打擊徐巧芯

讓專家說話！柯文哲涉圖利罪 政治大學教授白仁德今出庭作證

相關新聞

受中央壓力…國民黨台中市黨部偽造罷免 34黨工今「全部認罪」

國民黨台中市黨部為反制大罷免，第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免綠委蔡...

法院收發章戳「日期怪怪的」 公文遭疑假的 北檢：絕無變造

台北地檢署被質疑公文上的「法院收發章戳」疑有變造，日期部分怪怪的。北檢今強調，上周向台北地方法院調取收發紀錄，公文證實去...

裁押柯文哲、徐巧芯大姑夫的法官將調職 北院回應了

去年9月裁定羈押民眾黨前主席柯文哲的台北地院強制處分庭法官呂政燁，月底將重回一般法庭任審判工作，呂因裁押柯之故，法界對呂...

八里垃圾掩埋場採購弊案…前場長圖利友人公司要入獄 判關3年定讞

新北市環保局八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文規避中央機關未達公告金額採購招標辦法、政府採購法，將2筆採購交給妻子同事的老公吳重...

妹繼承哥千萬遺產不繳遺產稅 屏東分署查封房速繳清

屏東一名男子過世後留下一房、數千萬元存款與近400張中鋼股票，遺產原由男子胞妹單獨繼承，但因男子生前與一名女子同居多年但...

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

日前電視劇《忘了我記得》與名醫林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》一書談丈夫、也是心臟外科權威名醫林芳郁罹患失智症的照顧歷程，引發社會大眾對失智症的重視，由於失智症有輕重之分，罹患失智症者可否立遺囑？北市一名老婦生前在二、三女兒的協助下，以預立自書遺囑形式，要把名下的一樓房產及其餘財產，都給二女之子，但長女認為母親已經罹患失智症，怎麼可能預立遺囑，因此提告法院要確認遺囑的真偽。 面對姊姊的質疑，兩個妹妹拿出母親立遺囑時的影片，證明遺囑是母親一個字一個字寫的，簽名也是，但法官還是判決這份自書遺囑無效；為何連自己書寫遺囑都會被認定無效，難道失智症患者就不能立遺囑嗎？聯合報數位版法律快譯通專欄，本周將為讀者釋疑，歡迎訂閱分享。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。