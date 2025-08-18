裁押柯文哲、徐巧芯大姑夫的法官將調職 北院回應了

去年9月裁定羈押民眾黨前主席柯文哲的台北地院強制處分庭法官呂政燁，月底將重回一般法庭任審判工作，呂因裁押柯之故，法界對呂調職議論紛紛；台北地方法院表示，呂是正常調動，法官審案不受外界影響。

事實上，除「柯文哲案」有政治敏感性外，呂政燁2024年6月也審查國民黨立委徐巧芯的大姑丈夫杜秉澄洗錢案，偵查中，裁准杜秉澄、劉向婕夫妻羈押禁見，洗錢案7月起訴；杜迄今羈押中，日前在台灣高等法院出庭喊「徐巧芯要我認罪」又引爭議。

呂政燁是律師轉任法官，已故前民進黨主席施明德生前爆料，有一次遇到呂審案，呂嗆「我是綠色法官，你不答應和解，我下午就判你輸」，不過，法院事後已澄清。

呂政燁2024年9月5日輪值分案審理柯文哲的偵查中「第2次」羈押庭，因與同一庭法官朱家毅「前1次」無保請回法律見解大不同，裁准羈押柯文哲後，流言不少。

司法界法官、檢察官年度調動約在每年8月底左右，台北地院去年8月迄今，強制處分庭有5名法官，分別是「霖股」的朱家毅、「淨股」的陳采葳、「圓股」的宋雲淳、「果股」的呂政燁、「軒股」的許峻彬。