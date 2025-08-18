假出金美樂集團詐騙逾164億 北檢起訴97人、主嫌台版「Jisoo」求刑25年

全台最大假出金集團「美樂集團」主嫌台版「Jisoo」歐俞彤日前遭起訴求刑25年以上徒刑，台北地檢署今依詐欺犯罪危害防制條例加重詐欺達500萬元、詐危條例指揮犯罪組織、洗錢防制法、刑法加重詐欺等罪嫌，起訴美樂幹部、旗下各出金集團、出金手等18人。全案共起訴97人，清查出5301名被害人，詐欺金額逾164億元。

被媒體譽為詐騙集團界的台版「Jisoo」主嫌歐俞彤，IG經常上傳出遊自拍照，警方上門逮人時，還在豪宅內發現許多高價精品名牌包包與近百雙鞋子，花錢不手軟，但男友吳漢威等12名共犯藏匿在柬埔寨機房，迄今仍逍遙法外。檢方日前對歐俞彤求處25年以上徒刑，管理階層等11求處應執行20年以上徒刑。

台北地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨、林小刊指揮新北市刑警大隊偵辦，追查美樂集團假出金詐欺民眾。今年4月間偵結第1至4波斬金專案，起訴主謀歐俞彤等人，今再偵結第5波斬金專案，起訴核心幹部成員共18人，其中11人在押，清查出221名被害人，詐欺金額7.7億餘元，涉替詐團成員辯護的陳姓、徐姓律師仍偵辦中。

檢方指出，詐團先由電信詐欺機房（電信流）成員透過網路系統商（網路流）非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式，招攬被害人投資，被害人被誆騙始交付投資款，詐團指派「出金手」郵局臨櫃匯款或其他方式「出金」給被害人佯裝被害人實有獲利的投資假象，假出金誘騙投資人誤以為是正當投資管道，持續詐騙投入大量資金。

檢方統計，美樂集團案共5波專案起訴被告97名（其中1人再度起訴）、清查出5301名被害人、詐欺金額逾164億元；上次起訴查得假出金金額8.5億餘元、被害人5080人、詐欺所得為157億1240萬3953元，此次再查出假出金4693萬餘元，被害人221人、詐欺金額7億7394萬6137元，共計假出金金額高達8億9711萬4499元、被害人共計5301人、詐欺金額高達164億8635萬90元。

檢方指出，該詐團以虛擬貨幣、臨櫃匯款、無摺存款層層轉匯詐騙贓款，隱匿不法犯罪所得，製造金流斷點，假出金詐欺被害人再投入大量資金，部分再用於假出金持續詐騙，獲取更多詐欺贓款，形成以吸取我國民眾財產作為養分所滋長而生、完整分工縝密的龐大詐欺結構。

北檢今偵結起訴18人，美樂公司財務會計、控台林郁妘、劉峻源涉詐騙上百人數億元，求處15年以上徒刑；美樂集團成員周尚頤求處15年以上徒刑；美樂集團前後收蔡鈺鋒等4人求處適當之刑。

美樂集團旗下各出金集團的指揮、管理階層或派單人員，擔任各集團樞紐角色，所涉詐騙上百人甚至上千人，詐欺金額從2億元以上至30億元不等金額，王翊維、尤昭凱、吳品濬、謝曜竹、劉殷碩等7人，建請法院量處20年以上之刑。

出金手莊明翰、洪震原涉假出金上千萬元，詐騙上百人詐騙金額逾8億元至9億元以上不等，建請量處16年以上之刑；出金手江辰龍、陳志龍建請量處適當之刑。