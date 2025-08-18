快訊

奉旨給飯又一樁？ 藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬元

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

聽新聞
0:00 / 0:00

南檢撤銷緩起訴處分書逕行公示送達 南院：程序違規定判公訴不受理

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

菲律賓籍歐姓男子酒駕台南地檢署處分緩起訴，結果去年3月他再次酒駕，4月人就離開台灣返國；南檢撤銷緩起訴處分，因歐已離境，逕為公示送達後，提起公訴、聲請簡易判決處刑。台南地院認為，檢方並未合法送達處分，起訴程序違背規定，判決公訴不受理。

判決書指出，台南地檢署檢察官起訴、聲請簡易判決處刑，菲律賓籍歐姓男子2023年9月30日凌晨飲用啤酒12瓶後，上午11時許仍騎車上路，在台南市永康區自強路因面色潮紅及行車搖晃遭警方攔查；員警發現歐身上散發酒味，下午1時9分施以吐氣酒精濃度測試。

警方測得歐吐氣所含酒精濃度達每公升0.66毫克，將他依公共危險罪移送法辦；檢方2023年12月12日將歐處分緩起訴，緩起訴期間為1年，並命歐應於處分確定日起8個月內向公庫支付7萬元。緩起訴處分經檢察官依職權送再議後，台南高分檢駁回再議而確定。

歐姓男子雖然在去年3月19日繳納緩起訴處分金完畢，卻在前天的3月17日再犯酒駕遭移送法辦；後案檢方在去年4月26日依公共危險罪起訴、聲請簡易判決處刑，前案檢方則在去年6月27日撤銷緩起訴處分。由於歐已離職，原先登記的居所不能送達撤銷緩起訴處分書。

台南地院指出，台南地檢署檢察官將歐姓男子的撤銷緩起訴處分書逕為公示送達，經查，歐已經於去年4月2日出境，沒有再入境我國紀錄，勞動部去年4月12日已經廢止其聘僱許可；檢察官應先查明歐於外國住居所，囑託我國駐在該國使領館或其他機構、團體為送達。

法院表示，檢察官就撤銷緩起訴處分書送達，只有在無法查明被告於外國的住居所時，始得依刑事訴訟法第59條為公示送達；本案在歐出境離台情形下，檢方逕為公示送達，該公示送達並不生合法送達效力，歐對撤銷緩起訴處分再議期間，則無從起算，撤銷緩起訴處分尚難認已確定。

法院說明，起訴程序違背規定者，法院應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之；檢察官固得依職權或依告訴人聲請撤銷原處分，繼續偵查或起訴，但以緩起訴處分經合法撤銷為前提，被告接受撤銷緩起訴處分書後，得於10日內以書狀敘述不服理由，聲請再議。

若撤銷緩起訴處分書未合法送達於被告，其再議期間既無從起算，該撤銷緩起訴處分即難認已確定；檢察官如就撤銷緩起訴處分尚未確定同一案件，另行提起公訴者，即屬有刑事訴訟法第303條第1款所規定「起訴之程序違背規定」情形，法院應依規定為不受理判決，始為適法。

法院審酌，台南地檢署檢察官在撤銷緩起訴處分確定前，逕就歐的同一犯罪事實聲請簡易判決處刑，程序顯然違背規定，且無從補正；法院認不宜以簡易程序判決處刑，改適用通常程序審判，並不經言詞辯論，判決公訴不受理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院認為，檢方逕為公示送達，並未合法送達處分，起訴程序違背規定，判決公訴不受理。本報資料照片
台南地院認為，檢方逕為公示送達，並未合法送達處分，起訴程序違背規定，判決公訴不受理。本報資料照片
台南地院認為，台南地檢署檢察官逕為公示送達，並未合法送達處分，起訴程序違背規定，判決公訴不受理。本報資料照片
台南地院認為，台南地檢署檢察官逕為公示送達，並未合法送達處分，起訴程序違背規定，判決公訴不受理。本報資料照片

台南 酒駕 檢察官

延伸閱讀

黃子佼拚免蹲牢！今再與4被害人和解 已和30人調解成立

涉偽造收據核銷餐費 北市4警坦承犯行緩起訴

台中男家中施用毒品遭母舉報 檢方偵結緩起訴

柯文哲休庭失控對公訴檢察官爆粗口 北檢火速語氣強烈回應

相關新聞

蔡英文「論文門」5年審不完 彭文正的律師張靜「服刑中」出庭

媒體人彭文正自訴總統府副秘書長張惇涵因前總統蔡英文「論文門」風波犯妨害名譽罪，委任律師張靜為自訴代理人。張目前在台北監獄...

曾嗆法官判我死刑！ 「天道盟公主」重出江湖色誘虐死老翁今判12年

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產虐死人，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再看上中風陳姓老翁，帶去將土...

妹繼承哥千萬遺產不繳遺產稅 屏東分署查封房速繳清

屏東一名男子過世後留下一房、數千萬元存款與近400張中鋼股票，遺產原由男子胞妹單獨繼承，但因男子生前與一名女子同居多年但...

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

日前電視劇《忘了我記得》與名醫林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》一書談丈夫、也是心臟外科權威名醫林芳郁罹患失智症的照顧歷程，引發社會大眾對失智症的重視，由於失智症有輕重之分，罹患失智症者可否立遺囑？北市一名老婦生前在二、三女兒的協助下，以預立自書遺囑形式，要把名下的一樓房產及其餘財產，都給二女之子，但長女認為母親已經罹患失智症，怎麼可能預立遺囑，因此提告法院要確認遺囑的真偽。 面對姊姊的質疑，兩個妹妹拿出母親立遺囑時的影片，證明遺囑是母親一個字一個字寫的，簽名也是，但法官還是判決這份自書遺囑無效；為何連自己書寫遺囑都會被認定無效，難道失智症患者就不能立遺囑嗎？聯合報數位版法律快譯通專欄，本周將為讀者釋疑，歡迎訂閱分享。

南檢撤銷緩起訴處分書逕行公示送達 南院：程序違規定判公訴不受理

菲律賓籍歐姓男子酒駕獲台南地檢署處分緩起訴，結果去年3月他再次酒駕，4月人就離開台灣返國；南檢撤銷緩起訴處分，因歐已離境...

騎車撞路樹求國賠上訴 最大陣風8級路樹無腐朽 法官判敗訴不得上訴

劉姓女子清晨騎機車，撞上傾倒的路樹摔車受傷，請求國賠12萬多元，一審判她敗訴。劉女上訴，指當天颱風未進來，懷疑路樹沒養護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。