南檢撤銷緩起訴處分書逕行公示送達 南院：程序違規定判公訴不受理

菲律賓籍歐姓男子酒駕獲台南地檢署處分緩起訴，結果去年3月他再次酒駕，4月人就離開台灣返國；南檢撤銷緩起訴處分，因歐已離境，逕為公示送達後，提起公訴、聲請簡易判決處刑。台南地院認為，檢方並未合法送達處分，起訴程序違背規定，判決公訴不受理。

判決書指出，台南地檢署檢察官起訴、聲請簡易判決處刑，菲律賓籍歐姓男子2023年9月30日凌晨飲用啤酒12瓶後，上午11時許仍騎車上路，在台南市永康區自強路因面色潮紅及行車搖晃遭警方攔查；員警發現歐身上散發酒味，下午1時9分施以吐氣酒精濃度測試。

警方測得歐吐氣所含酒精濃度達每公升0.66毫克，將他依公共危險罪移送法辦；檢方2023年12月12日將歐處分緩起訴，緩起訴期間為1年，並命歐應於處分確定日起8個月內向公庫支付7萬元。緩起訴處分經檢察官依職權送再議後，台南高分檢駁回再議而確定。

歐姓男子雖然在去年3月19日繳納緩起訴處分金完畢，卻在前天的3月17日再犯酒駕遭移送法辦；後案檢方在去年4月26日依公共危險罪起訴、聲請簡易判決處刑，前案檢方則在去年6月27日撤銷緩起訴處分。由於歐已離職，原先登記的居所不能送達撤銷緩起訴處分書。

台南地院指出，台南地檢署檢察官將歐姓男子的撤銷緩起訴處分書逕為公示送達，經查，歐已經於去年4月2日出境，沒有再入境我國紀錄，勞動部去年4月12日已經廢止其聘僱許可；檢察官應先查明歐於外國住居所，囑託我國駐在該國使領館或其他機構、團體為送達。

法院表示，檢察官就撤銷緩起訴處分書送達，只有在無法查明被告於外國的住居所時，始得依刑事訴訟法第59條為公示送達；本案在歐出境離台情形下，檢方逕為公示送達，該公示送達並不生合法送達效力，歐對撤銷緩起訴處分再議期間，則無從起算，撤銷緩起訴處分尚難認已確定。

法院說明，起訴程序違背規定者，法院應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之；檢察官固得依職權或依告訴人聲請撤銷原處分，繼續偵查或起訴，但以緩起訴處分經合法撤銷為前提，被告接受撤銷緩起訴處分書後，得於10日內以書狀敘述不服理由，聲請再議。

若撤銷緩起訴處分書未合法送達於被告，其再議期間既無從起算，該撤銷緩起訴處分即難認已確定；檢察官如就撤銷緩起訴處分尚未確定同一案件，另行提起公訴者，即屬有刑事訴訟法第303條第1款所規定「起訴之程序違背規定」情形，法院應依規定為不受理判決，始為適法。

法院審酌，台南地檢署檢察官在撤銷緩起訴處分確定前，逕就歐的同一犯罪事實聲請簡易判決處刑，程序顯然違背規定，且無從補正；法院認不宜以簡易程序判決處刑，改適用通常程序審判，並不經言詞辯論，判決公訴不受理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康