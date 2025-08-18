涉操縱2家上櫃公司股票獲利上億 李姓情侶檔遭訴

快訊

中央社／ 台北18日電

李姓男子與女友洪姓女子等人，涉嫌於去年間操縱上櫃公司力肯實業、新華泰富股價，獲利總計新台幣1億4000萬餘元。台北地檢署今天依違反證券交易法等罪起訴李、洪等5人。

檢方指出，李男、洪女及3名共犯於去年1月1日至4月9日期間，連續以高於前一檔價格委託買進、相對成交等方式操縱力肯公司股票，已實現獲利新台幣975萬餘元，擬制性獲利8625萬餘元，合計獲利9600萬餘元。

檢方查出，李男、洪女於去年7月26日至10月16日間，連續以高於前一檔價格委託買進、相對成交等方式操縱新華泰富公司股票，已實現獲利新台幣2868萬餘元，擬制性獲利1586萬餘元，合計獲利4455萬餘元。

台北地檢署今天依違反證券交易法操縱股價罪嫌起訴李男、洪女等5人，並請法院宣告沒收李、洪等人犯罪所得。檢察官已聲請扣押洪女財產獲准。

