涉操縱2家上櫃公司股票獲利上億 李姓情侶檔遭訴

日前電視劇《忘了我記得》與名醫林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》一書談丈夫、也是心臟外科權威名醫林芳郁罹患失智症的照顧歷程，引發社會大眾對失智症的重視，由於失智症有輕重之分，罹患失智症者可否立遺囑？北市一名老婦生前在二、三女兒的協助下，以預立自書遺囑形式，要把名下的一樓房產及其餘財產，都給二女之子，但長女認為母親已經罹患失智症，怎麼可能預立遺囑，因此提告法院要確認遺囑的真偽。 面對姊姊的質疑，兩個妹妹拿出母親立遺囑時的影片，證明遺囑是母親一個字一個字寫的，簽名也是，但法官還是判決這份自書遺囑無效；為何連自己書寫遺囑都會被認定無效，難道失智症患者就不能立遺囑嗎？聯合報數位版法律快譯通專欄，本周將為讀者釋疑，歡迎訂閱分享。

2025-08-18 10:30