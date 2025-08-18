蔡英文「論文門」5年審不完 彭文正的律師張靜「服刑中」出庭

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

媒體人彭文正自訴總統府副秘書長張惇涵因前總統蔡英文論文門」風波犯妨害名譽罪，委任律師張靜為自訴代理人。張目前在台北監獄服「極短期刑」，台北地院今提解張出庭，成為史上「第一個」上銬出庭辯護的律師。

彭文正目前通緝中，他委任張靜自訴張惇涵「2案併審」案號分別為「108自字第128」、「110自字第71」，換句話說，本件自訴案2019年即分案審理，案件逾5年還未結案。

張靜2022年在法庭拍桌罵法官張詠惠「混蛋」，台灣高等法院2025年5月依公然侮辱罪判處張罰金8000元確定，台北地檢署上周五通知張到案執行，張表明拒繳8000元，聲稱寧願入監坐牢8天，檢方簽發指揮書，將張發監台北監獄執行。

張靜透過友人聲明表示「為了包庇蔡英文學歷詐欺，總統府發言人張惇涵以新聞稿誹謗彭文正教授名譽，遭提出刑事自訴。一個簡單官司卻歷經5年換4個法官，到了今天蔡英文的論文仍不見蹤影，也從未上過法庭辯護。天底下有這樣的事情？」

張靜聲明說「人權律師因蔡英文論文醜聞案入獄，又因論文醜聞案被上銬借提辯護。 台灣的司法還可以荒謬到甚麼地步？」

前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
前總統蔡英文。圖／聯合報系資料照片
律師張靜。圖／聯合報系資料照片
律師張靜。圖／聯合報系資料照片

