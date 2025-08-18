快訊

奉旨給飯又一樁？ 藍揭「零日攻擊」導演拿就安基金補助2872萬元

蔡英文論文門5年審不完 彭文正律師張靜「服刑中」上銬出庭辯護

習近平緊盯川普交手俄烏 美專家：這情況恐讓習「視現在為攻台良機」

聽新聞
0:00 / 0:00

騎車撞路樹求國賠上訴 最大陣風8級路樹無腐朽 法官判敗訴不得上訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

劉姓女子清晨騎機車，撞上傾倒的路樹摔車受傷，請求國賠12萬多元，一審判她敗訴。劉女上訴，指當天颱風未進來，懷疑路樹沒養護好才會倒塌。二審法官認為，事故點地形易產生風洞效應，當天颱風雖未登陸，但外圍環流夾帶強風才造成路樹傾倒，非基市府有缺失，駁回上訴，全案確定。

劉女提告指出，2022年9月2日清晨她騎機車，沿基隆市安樂路往麥金路方向行駛，在駛出自強隧道時，因路燈未全開，又有路樹傾倒擋在車道上，才會摔車，因此要向基隆市政府請求醫療費和修車費等共12萬5708元。

一審基隆地院簡易庭法官審理後指出，事故時台電公司尚未關閉路燈，路樹斷裂是因颱風外圍環流夾帶強風牽引，尺不可抗力，並非市府設置、管理有疏失，駁回告訴。

劉女提起上訴，指事故當天傾倒的路樹兩邊及後側的路樹都沒事，況且當時颱風尚未進來，懷疑是市府養護工作沒作好。事故發生時間是清晨4點50分，員警、消防員和果菜市場工作人員都可證明當時路燈未亮，她卡在樹裡，被人救出來才打電話報警，與事發時間隔20至30分鐘，市府應給付她12萬5708元。

市府答辯，路燈管理市府並無缺失，路燈為包燈供電，自動啟閉時間由台電設定。當天路燈設定清晨5時40分關閉，事故時間在上午5時36分之前，路燈正常開啟。劉女稱多人可作證看到路燈未亮，但處理員警已到庭證稱，不記得路燈是否亮燈，劉女也未明明消防員和果菜市場人員並依法傳喚，不足為憑。

市府表示，傾倒的路樹由安樂區公所養護，安樂區公所已招標在2022年8月完成路樹修剪，履行事前防範與維護義務。當時軒嵐諾颱風雖未登陸，但事故地點三面環山，易產生風洞效應。傾倒的路樹無蛀蝕或腐朽，土壤未流失，可證實是因強風牽引傾倒。

事故發生時間並非正常巡查或辦公時間，加上在風強雨驟天候狀態下，不能期待巡查人員即時發現路樹傾倒，發現後馬上調動機具人員清除，實務上也不可行，市府聲明駁回劉女上訴。

二審合議庭法院指出，中央氣象署氣象資料顯示，當天上午1時至5時基隆氣象站測得最大瞬間風速每秒16.8至20公尺，遠高於基隆氣象站、大武崙氣象站測得平均風風速9.4、4.3公尺，佐以路樹未見蛀蝕或腐朽，土壤無流失，難採信劉女指市府有缺失說詞。

劉女主張路燈未亮部分，法官傳訊她聲請的證人，即到場處理的彭姓、陳姓警員出庭。陳稱在派出所群組的「初報」時間是5時36分，當時沒注意路燈是亮的，還是熄滅的。彭庭證到達時間是5時50分左右，路燈未亮。交通事故初步分析研判表記載的時間5時20分，是民眾自己說的事故時間。

法官說，彭、陳的證詞無從為有利劉女認定，劉女主張爭路燈在2022年度無維修紀錄，可能因故障而未亮也無從憑採。劉女聲請傳喚救護車駕駛人及當時幫忙的人，但因未具體敘明證人姓名住所，調查證據聲請無從准許，最後宣判駁回上訴

劉姓女子清晨騎機車，撞上傾倒的路樹摔車受傷，請求國賠12萬多元。法官認為事故點地形易產生風洞效應，颱風外圍環流強風造成路樹傾倒，非基市府有管理缺失，判她敗訴，全案確定。圖／翻攝自GoogleMap
劉姓女子清晨騎機車，撞上傾倒的路樹摔車受傷，請求國賠12萬多元。法官認為事故點地形易產生風洞效應，颱風外圍環流強風造成路樹傾倒，非基市府有管理缺失，判她敗訴，全案確定。圖／翻攝自GoogleMap

路樹 基隆 颱風 國賠 交通事故

延伸閱讀

颱風楊柳影響金門路樹倒 林務所持續巡護各路段

影／驚險瞬間！颱風吹倒三重路樹擊中路過機車 枝葉刷臉迅速穿越

颱風楊柳襲台 新北三重路樹被吹倒波及路過騎士

楊柳颱風吹斷高雄路樹擊中騎車母女 人車倒地送醫所幸擦挫傷

相關新聞

蔡英文「論文門」5年審不完 彭文正的律師張靜「服刑中」出庭

媒體人彭文正自訴總統府副秘書長張惇涵因前總統蔡英文「論文門」風波犯妨害名譽罪，委任律師張靜為自訴代理人。張目前在台北監獄...

曾嗆法官判我死刑！ 「天道盟公主」重出江湖色誘虐死老翁今判12年

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產虐死人，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再看上中風陳姓老翁，帶去將土...

妹繼承哥千萬遺產不繳遺產稅 屏東分署查封房速繳清

屏東一名男子過世後留下一房、數千萬元存款與近400張中鋼股票，遺產原由男子胞妹單獨繼承，但因男子生前與一名女子同居多年但...

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

日前電視劇《忘了我記得》與名醫林靜芸出版《謝謝你留下來陪我》一書談丈夫、也是心臟外科權威名醫林芳郁罹患失智症的照顧歷程，引發社會大眾對失智症的重視，由於失智症有輕重之分，罹患失智症者可否立遺囑？北市一名老婦生前在二、三女兒的協助下，以預立自書遺囑形式，要把名下的一樓房產及其餘財產，都給二女之子，但長女認為母親已經罹患失智症，怎麼可能預立遺囑，因此提告法院要確認遺囑的真偽。 面對姊姊的質疑，兩個妹妹拿出母親立遺囑時的影片，證明遺囑是母親一個字一個字寫的，簽名也是，但法官還是判決這份自書遺囑無效；為何連自己書寫遺囑都會被認定無效，難道失智症患者就不能立遺囑嗎？聯合報數位版法律快譯通專欄，本周將為讀者釋疑，歡迎訂閱分享。

南檢撤銷緩起訴處分書逕行公示送達 南院：程序違規定判公訴不受理

菲律賓籍歐姓男子酒駕獲台南地檢署處分緩起訴，結果去年3月他再次酒駕，4月人就離開台灣返國；南檢撤銷緩起訴處分，因歐已離境...

騎車撞路樹求國賠上訴 最大陣風8級路樹無腐朽 法官判敗訴不得上訴

劉姓女子清晨騎機車，撞上傾倒的路樹摔車受傷，請求國賠12萬多元，一審判她敗訴。劉女上訴，指當天颱風未進來，懷疑路樹沒養護...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。