騎車撞路樹求國賠上訴 最大陣風8級路樹無腐朽 法官判敗訴不得上訴

劉姓女子清晨騎機車，撞上傾倒的路樹摔車受傷，請求國賠12萬多元，一審判她敗訴。劉女上訴，指當天颱風未進來，懷疑路樹沒養護好才會倒塌。二審法官認為，事故點地形易產生風洞效應，當天颱風雖未登陸，但外圍環流夾帶強風才造成路樹傾倒，非基市府有缺失，駁回上訴，全案確定。

劉女提告指出，2022年9月2日清晨她騎機車，沿基隆市安樂路往麥金路方向行駛，在駛出自強隧道時，因路燈未全開，又有路樹傾倒擋在車道上，才會摔車，因此要向基隆市政府請求醫療費和修車費等共12萬5708元。

一審基隆地院簡易庭法官審理後指出，事故時台電公司尚未關閉路燈，路樹斷裂是因颱風外圍環流夾帶強風牽引，尺不可抗力，並非市府設置、管理有疏失，駁回告訴。

劉女提起上訴，指事故當天傾倒的路樹兩邊及後側的路樹都沒事，況且當時颱風尚未進來，懷疑是市府養護工作沒作好。事故發生時間是清晨4點50分，員警、消防員和果菜市場工作人員都可證明當時路燈未亮，她卡在樹裡，被人救出來才打電話報警，與事發時間隔20至30分鐘，市府應給付她12萬5708元。

市府答辯，路燈管理市府並無缺失，路燈為包燈供電，自動啟閉時間由台電設定。當天路燈設定清晨5時40分關閉，事故時間在上午5時36分之前，路燈正常開啟。劉女稱多人可作證看到路燈未亮，但處理員警已到庭證稱，不記得路燈是否亮燈，劉女也未明明消防員和果菜市場人員並依法傳喚，不足為憑。

市府表示，傾倒的路樹由安樂區公所養護，安樂區公所已招標在2022年8月完成路樹修剪，履行事前防範與維護義務。當時軒嵐諾颱風雖未登陸，但事故地點三面環山，易產生風洞效應。傾倒的路樹無蛀蝕或腐朽，土壤未流失，可證實是因強風牽引傾倒。

事故發生時間並非正常巡查或辦公時間，加上在風強雨驟天候狀態下，不能期待巡查人員即時發現路樹傾倒，發現後馬上調動機具人員清除，實務上也不可行，市府聲明駁回劉女上訴。

二審合議庭法院指出，中央氣象署氣象資料顯示，當天上午1時至5時基隆氣象站測得最大瞬間風速每秒16.8至20公尺，遠高於基隆氣象站、大武崙氣象站測得平均風風速9.4、4.3公尺，佐以路樹未見蛀蝕或腐朽，土壤無流失，難採信劉女指市府有缺失說詞。

劉女主張路燈未亮部分，法官傳訊她聲請的證人，即到場處理的彭姓、陳姓警員出庭。陳稱在派出所群組的「初報」時間是5時36分，當時沒注意路燈是亮的，還是熄滅的。彭庭證到達時間是5時50分左右，路燈未亮。交通事故初步分析研判表記載的時間5時20分，是民眾自己說的事故時間。