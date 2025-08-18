曾嗆法官判我死刑！ 「天道盟公主」重出江湖色誘虐死老翁今判12年

有外號「天道盟公主」竺姓女子曾被控色誘癌末友人房產虐死人，最終僅被依棄屍罪判2年，竺重出江湖再看上中風陳姓老翁，帶去將土地質押借貸後涉嫌虐死人；台中地院審理期間，竺自稱腦損87％，還曾庭嗆法官「判我死刑好了！」台中地院今依傷害致死等罪判她12年，可上訴。

竺女（52歲）2016年10月被控在桃園色誘吳姓友人敲詐金錢，對方若不從就會遭痛毆、體罰，吳被迫過戶名下1棟房產給她，最後慘遭凌虐慘死。桃園地院一審以無明顯證據證明竺殺人，該部分無罪，僅依遺棄屍體判竺2年，二審雖逆轉依傷害致死判12年，更一審維持棄屍2年，經駁回確定。

檢方查，竺女2023年得知陳姓老翁有多筆土地，再度使出美人計色誘對方，若陳不順其意就會遭暴力對待，同年12月29日至今年1月8日，將陳翁囚禁大甲、沙鹿一帶旅宿長達10天，並帶去地政、戶政事務所，辦土地所有權狀換發、印鑑證明補發及申請土地登記謄本。

檢方查出，竺女1月8日和陳翁衝突，徒手、持掃把朝他頭部、胸腹及四肢痛毆一頓，當晚11點多又出腳朝他頭、胸腹猛力踩踏，9日凌晨12點多張男驚覺陳翁失去意識打119，陳送醫肋骨斷了好幾根、左肺扁塌，及大量內出血死亡，竺女作案後自逃生梯溜掉事後才落網。

檢方依依傷害致死、非法剝奪身心障礙之人行動自由達7日以上等罪嫌起訴她，全案原由國民法官審理，但中院考量本案過於繁雜，裁定不行國民參審程序，改由通常程序。

台中地院審理期間，竺女自稱因小腦受損達87％，常常會斷片，她會忘記昨天、今天，甚至連年、月、日都搞不清楚。她還說，自己都叫陳姓老翁「哥哥」，沒有打罵對方，是哥哥喜歡她，連屏東的房子都要過戶給她。