快訊

高雄林園10樓建物清晨火警 火勢撲滅驚見2男1女焦屍

美特使：普亭同意美國對烏克蘭提供「類北約」防禦保障

憂川普過度親俄…川澤二會 歐洲領袖同赴白宮保澤挺烏

她慕名到台南玉井白色教堂 為拍照摔落售票處旁溝渠…負責人不認帳

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

曾獲網路票選為台灣最美十大教堂台南玉井「白色教堂坊」是熱門推薦旅遊景點；吳姓女子2023年看網路介紹前往，售票處前有深達159公分溝渠，卻未設置欄杆、圍籬、警告標語，吳女拍照時不慎摔落受傷。周姓負責人矢口否認犯行，台南地院依過失傷害罪判刑3月。

白色教堂坊是玉井的地標，也是台南市觀旅局在「台南旅遊網」推薦的打卡美景；其臉書粉絲專頁介紹為一處隱藏在山中小村落的秘密綠地，與大自然共生，擁有寬廣的綠色大地、遠方翠綠的山巒、湛藍的天空與新鮮的空氣，山中風景四季變換，是大自然的豐沛獻禮。

判決書指出，周姓男子是白色教堂坊負責人，應確保營業場所內有足夠的安全設施，卻明知園區售票處前有深達159公分溝渠，應設置欄杆、圍籬、警告標語等防護設施，以免遊客未察覺而摔落受傷；且以周長期經營的經驗智識，客觀上並無不能注意情況。

但周竟疏未注意，沒有在溝渠上方改善高低落差、設置警示標誌或裝設任何防護設施，導致吳姓女子2023年10月9日中午12時許前往遊玩，在溝渠上方等待購票入場時，想要取景拍照、沒有注意往後退而不慎跌落溝渠，因而身負傷勢。

吳女受到頭部外傷併腦出血、右側多處肋骨骨折併連枷胸及氣血胸、肺部挫傷、右側鎖骨骨折、第二胸椎右側橫突骨折等傷害，驗傷向台南市警玉井分局提告；吳女指出，當天是休假日，與丈夫搜尋觀光景點，找到白色教堂坊，就開車前往，車子停在園區的停車場。

吳女表示，他們依照指引地圖走到購票地點，正準備買票時，她牽狗狗到出事的位置坐著，之後想拍照就跌到溝渠；周姓負責人則矢口否認過失傷害犯行，辯稱當天他沒有在現場，溝渠是區公所施作，且在園區外面，跟他們沒有關係，那邊不是他們的營業區域。

周的律師主張，現場溝渠並非隱蔽而不明顯，其他人均得輕易察覺存在，沒有設警告標誌特別提醒；自開園以來，從未發生有人跌落前例，周就日常經驗無法預見會發生事故，且亦無相關法律規定周有此義務，溝渠非周挖掘設置，也沒有設置防護措施或警告標誌義務。

周的律師指出，本件事故發生，純粹是吳女為拍照取景，未注意身後情形而倒退行走，踩空跌落所致，與周有無設置防護措施或警告標誌沒有因果關係。

法院勘驗現場資料，白色教堂坊售票處旁標有白色教堂招牌並放有遮陽傘、座椅，側邊有深達159公分溝渠，溝渠前未有設置欄杆、圍籬或警告標語等措施；依據溝渠所在位置，坐落在白色教堂坊的私人土地上，有土地謄本佐證，溝渠並非區公所施作的設施。

法院指出，溝渠屬白色教堂坊營業區域堪予認定，土地所有人應善盡管理之責，周姓男子既為負責人，自有義務確保場地設施符合當時科技或專業水準可合理期待安全性；周本應注意需確實指揮、監督下屬落實執行該相關場地及設備檢查、維護及管理。

法院認為，周對於深達159公分落差溝渠，自負有設置警示標誌或裝設任何防護設施義務，避免危害消費者生命、身體、健康、財產義務，且未見周有何不能注意情事；吳女雖然也有未注意客觀環境而自行後退過失，然此仍無解於周的過失責任及因果關係認定。

法院審酌，周有確保提供服務時維護顧客安全職責，竟未注意而肇生事故，兼衡周犯後矢口否認、未見悔意態度，吳女傷勢輕重及案發後身心受創程度；周迄今未能與吳女和解獲取原諒，吳女對於事故發生亦有過失等，依過失傷害罪將周判處3月徒刑。

曾獲網路票選為台灣最美十大教堂，台南玉井「白色教堂坊」是熱門推薦旅遊景點；吳姓女子慕名前往時不慎摔落受傷，周姓負責人矢口否認犯行。本報資料照片
曾獲網路票選為台灣最美十大教堂，台南玉井「白色教堂坊」是熱門推薦旅遊景點；吳姓女子慕名前往時不慎摔落受傷，周姓負責人矢口否認犯行。本報資料照片

教堂 標誌 台南 骨折 標語 觀光景點

延伸閱讀

逃離電詐園區…陸男坎坷回國內幕曝光！徒步半個月、為活命山上吃蚯蚓

台南飼主一樓門口養悍犬...接連咬傷2鄰居 過失傷害罪判刑

她為拍照跌落159公分溝渠受傷提告 園區負責人過失傷害判刑3月

迴轉釀禍！蘆竹大客車、機車相撞 男騎士骨折送醫

相關新聞

高雄大帝國舞廳淪毒窟 10幹部販毒判刑

高雄苓雅區大帝國舞廳前年被檢舉供應毒品、女公關陪施用助興，檢警大舉搜索帶走近五十名舞小姐及男客，舞廳因此關門歇業；檢方偵...

她慕名到台南玉井白色教堂 為拍照摔落售票處旁溝渠…負責人不認帳

曾獲網路票選為台灣最美十大教堂，台南玉井「白色教堂坊」是熱門推薦旅遊景點；吳姓女子2023年看網路介紹前往，售票處前有深...

死因不單純？街友慘遭友人打死 疑酒後為毒品交易起口角

花蓮縣吉安鄉化仁海堤11日出現一具男屍，警方調查確認是61歲游姓街友，發現他身上有遭毆打傷口，懷疑死因不單純。連日調查查...

追查逃妻下落溺殺2人！沈文賓判死定讞 提再審遭高院駁回

男子沈文賓涉擄走妻舅的女友等2人後，將2人溺斃棄屍，最高法院於109年間判處沈文賓死刑定讞。沈文賓聲請再審及停止刑罰執行...

全國首例！士林分署辦加密貨幣專場 首度拍賣USDC

法務部行政執行署士林分署將在8月19日上午10時，在一樓拍賣室舉辦「加密貨幣專場拍賣會」，公開拍賣遭查扣的泰達幣（USD...

男子遇攔查駕車逃竄 衝撞員警成傷妨害公務判6月

新北市一名凃姓男子去年5月3日晚間駕車，遭三峽警分局三峽派出所張姓員警攔查，卻拒不停車還加速駛離，雙方追逐至中正路、光明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。