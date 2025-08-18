她慕名到台南玉井白色教堂 為拍照摔落售票處旁溝渠…負責人不認帳

曾獲網路票選為台灣最美十大教堂，台南玉井「白色教堂坊」是熱門推薦旅遊景點；吳姓女子2023年看網路介紹前往，售票處前有深達159公分溝渠，卻未設置欄杆、圍籬、警告標語，吳女拍照時不慎摔落受傷。周姓負責人矢口否認犯行，台南地院依過失傷害罪判刑3月。

白色教堂坊是玉井的地標，也是台南市觀旅局在「台南旅遊網」推薦的打卡美景；其臉書粉絲專頁介紹為一處隱藏在山中小村落的秘密綠地，與大自然共生，擁有寬廣的綠色大地、遠方翠綠的山巒、湛藍的天空與新鮮的空氣，山中風景四季變換，是大自然的豐沛獻禮。

判決書指出，周姓男子是白色教堂坊負責人，應確保營業場所內有足夠的安全設施，卻明知園區售票處前有深達159公分溝渠，應設置欄杆、圍籬、警告標語等防護設施，以免遊客未察覺而摔落受傷；且以周長期經營的經驗智識，客觀上並無不能注意情況。

但周竟疏未注意，沒有在溝渠上方改善高低落差、設置警示標誌或裝設任何防護設施，導致吳姓女子2023年10月9日中午12時許前往遊玩，在溝渠上方等待購票入場時，想要取景拍照、沒有注意往後退而不慎跌落溝渠，因而身負傷勢。

吳女受到頭部外傷併腦出血、右側多處肋骨骨折併連枷胸及氣血胸、肺部挫傷、右側鎖骨骨折、第二胸椎右側橫突骨折等傷害，驗傷向台南市警玉井分局提告；吳女指出，當天是休假日，與丈夫搜尋觀光景點，找到白色教堂坊，就開車前往，車子停在園區的停車場。

吳女表示，他們依照指引地圖走到購票地點，正準備買票時，她牽狗狗到出事的位置坐著，之後想拍照就跌到溝渠；周姓負責人則矢口否認過失傷害犯行，辯稱當天他沒有在現場，溝渠是區公所施作，且在園區外面，跟他們沒有關係，那邊不是他們的營業區域。

周的律師主張，現場溝渠並非隱蔽而不明顯，其他人均得輕易察覺存在，沒有設警告標誌特別提醒；自開園以來，從未發生有人跌落前例，周就日常經驗無法預見會發生事故，且亦無相關法律規定周有此義務，溝渠非周挖掘設置，也沒有設置防護措施或警告標誌義務。

周的律師指出，本件事故發生，純粹是吳女為拍照取景，未注意身後情形而倒退行走，踩空跌落所致，與周有無設置防護措施或警告標誌沒有因果關係。

法院勘驗現場資料，白色教堂坊售票處旁標有白色教堂招牌並放有遮陽傘、座椅，側邊有深達159公分溝渠，溝渠前未有設置欄杆、圍籬或警告標語等措施；依據溝渠所在位置，坐落在白色教堂坊的私人土地上，有土地謄本佐證，溝渠並非區公所施作的設施。

法院指出，溝渠屬白色教堂坊營業區域堪予認定，土地所有人應善盡管理之責，周姓男子既為負責人，自有義務確保場地設施符合當時科技或專業水準可合理期待安全性；周本應注意需確實指揮、監督下屬落實執行該相關場地及設備檢查、維護及管理。

法院認為，周對於深達159公分落差溝渠，自負有設置警示標誌或裝設任何防護設施義務，避免危害消費者生命、身體、健康、財產義務，且未見周有何不能注意情事；吳女雖然也有未注意客觀環境而自行後退過失，然此仍無解於周的過失責任及因果關係認定。