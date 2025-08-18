聽新聞
高雄大帝國舞廳淪毒窟 10幹部販毒判刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄大帝國舞廳前年遭檢警憲人員大舉搜索後，查獲幹部販毒及毒品，當時搜索時，桌上杯盤狼藉來不及收拾。圖／橋頭地檢署提供
高雄苓雅區大帝國舞廳前年被檢舉供應毒品、女公關陪施用助興，檢警大舉搜索帶走近五十名舞小姐及男客，舞廳因此關門歇業；檢方偵查時部分酒店幹部認罪自白，檢方依販賣三級毒品罪起訴十人，法院分判一年十一月至四年十月不等徒刑。

檢警調查，在大帝國舞廳任職的黃女等人，二○二○年起至前年四月間，若有吸食毒品客人前往消費，便會安排吸毒女公關前往「煙桌」坐檯；舞廳顧客在「煙桌」施用毒品或購毒助興，可選擇具有隱蔽性的包廂，若舞廳幹部得知警方臨檢，便會打開包廂內提示燈號，好讓客人、女公關提前銷毀毒品。

橋頭地檢署前年接獲大帝國舞廳販毒情資，指揮高雄市警岡山分局偵辦，警方為取得足夠證據，多次假扮酒客前往消費，提出用毒需求後，舞廳內黃姓幹部等人果然按需求提供毒咖啡包或Ｋ他命等毒品助興。

檢警前年四月九日發動搜索，由橋檢檢察官楊翊妘指揮，動員近百名憲兵、警察，且為保密未讓轄區警方參與，當天搜索結束，大帝國便被勒令歇業，重罰六百萬元。

橋檢偵結，將舞廳蕭姓、黃姓、朱姓、陳姓等大班、小大班幹部共十人，依販賣三級毒品等罪起訴，部分幹部於偵查中自白，建請法院量處適當刑度；十人中有五人因戶籍地移轉管轄由高雄地方法院審理，雄院今年三月一審審結，陳姓、徐姓、曹姓、胡姓、黃姓女幹部處四年四月至四年十月不等徒刑。

橋院部分，合議庭依蕭姓、黃姓、朱姓、陳姓、王姓女幹部涉案程度輕重，依販賣第三級毒品等罪，判刑一年十一月至四年四月不等。兩案均可上訴。

毒品 高雄市 檢察官

