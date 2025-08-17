死因不單純？街友慘遭友人打死 疑酒後為毒品交易起口角

花蓮縣吉安鄉化仁海堤11日出現一具男屍，警方調查確認是61歲游姓街友，發現他身上有遭毆打傷口，懷疑死因不單純。連日調查查出，游男疑似因毒品交易金錢問題，與呂姓男子酒後爭吵，卻遭呂男打死，警方依殺人、重傷害致死等罪嫌移送法辦，呂遭法院羈押獲准。

民眾11日在吉安鄉化仁海堤上，發現一名男子明顯死亡多時，警方立即趕往現場封鎖，並通報警察局鑑識科人員採取指紋比對，確認死者身分為游姓街友。警方調查，游姓男子平時在吉安鄉光榮村一帶閒晃，也經常與光榮村居民聚會，附近民眾都彼此認識，沒想到會突然死亡。

據了解，游姓男子10日晚間與45歲呂姓男子在吉安化仁海堤附近烤肉喝酒，疑似因毒品交易金錢糾紛，雙方起口角，呂男把鑰匙當成手指虎，毆打游男腹部後離開現場，游男昏倒在地上。呂男回家後又回到現場，發現游早已沒有呼吸，竟通知游男家屬，辯稱2人喝酒，游男突然倒地不起。

警方到場後，發現游男身上有外傷，懷疑死因不單純，隨即報請花蓮地檢署檢察官偵辦，現場沒有監視器，警方四處訪查，並擴大調閱周邊監視器，發現呂男案發前進出蹤跡，加上過去游男曾跟親友反映，常被呂欺負，警方鎖定呂男涉嫌重大。

經過相驗解剖後，游男胸腔肋骨斷裂，臟器受損內出血，頭部有擦挫傷等，確定遭人毆打致死，檢警蒐集相關跡證後，警方持拘票把呂男拘提到案，呂男才坦承動手，訊後依殺人既遂與傷害致死罪送花蓮地檢署偵辦。

花蓮地檢署表示，11日接獲警方通報，吉安鄉有民眾倒地且有明顯外傷，經檢察官勘驗現場、詢問證人及調取相關證據資料後，認呂姓男子涉傷害致死、殺人罪嫌重大，有事實足認勾串證人及湮滅證據之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押獲准。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885