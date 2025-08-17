快訊

追查逃妻下落溺殺2人！沈文賓判死定讞 提再審遭高院駁回

中央社／ 台北17日電

男子沈文賓涉擄走妻舅的女友等2人後，將2人溺斃棄屍，最高法院於109年間判處沈文賓死刑定讞。沈文賓聲請再審及停止刑罰執行，台灣高等法院日前駁回聲請，可抗告。

根據確定判決，沈文賓於民國101年12月間為覓尋離家妻子下落，夥同胞弟沈文夏（判刑19年定讞）前往宜蘭縣一處檳榔攤，擄走妻舅的潘姓女友與潘女友人呂姓男子，開車打算將2人押回新北市鶯歌區。

判決指出，沈文賓途中不滿遲遲找不到妻子，綑綁潘女、呂男手腳，於桃園市大溪區將2人推進灌溉水溝，再跳入水中強壓2人入水溺斃，確認無氣息後，棄屍於三峽恩主公醫院停車場。最高法院於109年3月底判決沈文賓死刑定讞。沈文賓目前於台北分監待執行。

沈文賓以112憲判字第2號判決結合113憲判字第8號判決意旨，認為他的死刑原確定判決，疏未調查個案是否存在加重量刑因子，而僅憑個案犯罪情節最嚴重，遽為死刑判決，其死刑裁量有違憲法保障生命權及法律保留原則，應有再審事由，聲請再審及停止刑罰執行。

高院認為，沈文賓聲請再審的理由，與刑事訴訟法第420條第1項第6款的要件不符，聲請再審無理由，裁定駁回。本件再審聲請既經駁回，沈文賓聲請停止刑罰執行亦屬無據，併予駁回。可抗告。

另一方面，113年憲判字第8號判決宣告死刑有條件合憲，並指科處死刑之判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。由於沈文賓為近年遭判死刑定讞者，其歷審評議簿還在，據了解，本案符合「一致決」判死門檻，很可能成為下一名執行槍決對象。

男子沈文賓涉擄走妻舅的女友等2人後，將2人溺斃棄屍，最高法院於109年間判處沈文賓死刑定讞。沈文賓聲請再審及停止刑罰執行，台灣高等法院日前駁回聲請，可抗告。聯合報資料照，記者林孟潔／攝影
男子沈文賓涉擄走妻舅的女友等2人後，將2人溺斃棄屍，最高法院於109年間判處沈文賓死刑定讞。沈文賓聲請再審及停止刑罰執行，台灣高等法院日前駁回聲請，可抗告。聯合報資料照，記者林孟潔／攝影

死刑 棄屍

