全國首例！士林分署辦加密貨幣專場 首度拍賣USDC

法務部行政執行署士林分署將在8月19日上午10時，在一樓拍賣室舉辦「加密貨幣專場拍賣會」，公開拍賣遭查扣的泰達幣（USDT）與美元穩定幣（USDC），其中美國穩定幣USDC更是全國首次公開拍賣，頗具話題性。

士林地檢署日前偵辦林姓女子涉詐欺案件，查扣到2597顆泰達幣及2849顆美元穩定幣，並囑託士林分署依法變價拍賣，士林分署特別規劃加密貨幣專場，將分成2標競標，底價公開，由民眾現場喊價，只要出價最高且達底價，即有機會直接將加密貨幣轉入個人冷錢包。

士林分署表示，本次拍賣是因應數位資產趨勢，特別開設專場，USDC拍賣更屬全國首例，提醒有興趣的民眾不要錯過，19日上午9時30分開放登記，10時準時開拍，應買人須憑身分證登記領取號碼牌，始得入場競標。

至於款項支付方式，士林分署指出，得標人可選擇現金或匯款，但單筆拍定金額若達50萬元以上，僅能以匯款方式繳納。拍定後，須於當日下午2時至5時，攜帶拍定證明、繳款收據、加密貨幣錢包地址及身分證件，到士林地檢署贓物庫辦理點交作業。