聽新聞
0:00 / 0:00
男子遇攔查駕車逃竄 衝撞員警成傷妨害公務判6月
新北市一名凃姓男子去年5月3日晚間駕車，遭三峽警分局三峽派出所張姓員警攔查，卻拒不停車還加速駛離，雙方追逐至中正路、光明路口時，張員將警用機車擋在凃男車前，不料凃男竟加速衝撞張員，還波及一旁民眾座車，導致員警右肩和右大腿挫傷，民眾頸椎韌帶扭傷，新北地方法院依妨害公務及傷害罪判處凃男徒刑6月，得易科罰金。
判決指出，凃男係於案發日晚間7時40分許，駕車行經三峽介壽路一段、大同路口時，遭張員攔查卻拒停逃竄，張員於是騎乘警用機車在後追捕，雙方追逐至三峽區中正路一段、光明路口時，張員上前將機車擋在凃男座車前方，阻止凃男離去。
但凃男明知對方為依法執行公務的警察，竟加速衝撞員警，先撞倒張員及警用機車，再往前追撞前方民眾座車，造成張員右肩及右大腿挫傷，民眾頸椎韌帶扭傷；張員警用機車車殼、後照鏡及民眾右後車尾、右後保險毀損。之後凃男雖成功駕車逃離現場，但不到24小時隨即遭警循線逮回。
涂男到案後坦承犯行，供稱自己因有前科，一看到警察就會慌張，法官認為他為躲避警方攔查追緝而襲警固不可取，但念在態度尚可、經濟能力有限，因此依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪，判處他6月徒刑；如易科罰金，以1千元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言