男子遇攔查駕車逃竄 衝撞員警成傷妨害公務判6月

新北市一名凃姓男子去年5月3日晚間駕車，遭三峽警分局三峽派出所張姓員警攔查，卻拒不停車還加速駛離，雙方追逐至中正路、光明路口時，張員將警用機車擋在凃男車前，不料凃男竟加速衝撞張員，還波及一旁民眾座車，導致員警右肩和右大腿挫傷，民眾頸椎韌帶扭傷，新北地方法院依妨害公務及傷害罪判處凃男徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，凃男係於案發日晚間7時40分許，駕車行經三峽介壽路一段、大同路口時，遭張員攔查卻拒停逃竄，張員於是騎乘警用機車在後追捕，雙方追逐至三峽區中正路一段、光明路口時，張員上前將機車擋在凃男座車前方，阻止凃男離去。

但凃男明知對方為依法執行公務的警察，竟加速衝撞員警，先撞倒張員及警用機車，再往前追撞前方民眾座車，造成張員右肩及右大腿挫傷，民眾頸椎韌帶扭傷；張員警用機車車殼、後照鏡及民眾右後車尾、右後保險毀損。之後凃男雖成功駕車逃離現場，但不到24小時隨即遭警循線逮回。