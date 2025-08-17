台中西區車禍增15％ 勤美商圈、台灣大道、忠明南路是熱點
台中市西區近期交通事故頻傳，第一警分局統計，今年1月至7月即有1641件，較去年同期增加219件，增幅約15％；易肇事路段前三名為台灣大道二段、忠明南路及美村路一段，第一警分局深入勤美商圈店家，宣導張貼「請勿違規停車」海報，另外也啟動「精準防制行動」，針對事故熱點與高肇因違規加強取締，希望能減少事故數。
第一警分局分析，今年轄內車禍肇因多為未保持行車安全距離、轉彎車未讓直行車先行、闖紅燈、起步時未注意安全，以及無號誌路口未依規定讓車等違規行為。
經分析，忠明南路發生204件，與去年同期相比增加63件為最多，肇因為未保持行車安全距離、轉彎車未讓直行車先行、闖紅燈；美村路一段發生193件，與去年同期相比增加41件次之，肇因為保持行車安全距離、起步時未注意安全、無號誌路口未依規定讓車。
一分局指出，發生事故的交通熱點路段，與商業活動與通勤人潮密集有關，事故多集中於中午12至至下午2時，以及下午4時至晚間8時的用餐與下班尖峰時段。
一分局為降低車禍數，除進入勤美商圈，向店家宣導張貼「請勿違規停車」海報外，也提醒顧客駕車應依速限行駛、保持安全距離，購物結束從路邊起步時務必確認左後方來車，確保安全後再匯入車道。
一分局另外啟動「精準防制行動」，針對事故熱點與高肇因違規（闖紅燈、超速、無號誌路口未依規定讓車、轉彎不依規定、違規停車等）加強取締，希冀透過執法養成民眾良好的駕車習慣，改善用路人行車秩序。
一分局表示，持續秉持「精準執法、宣導並行」原則，持續與交通工程相關單位合作，檢討改善不合理的道路設計，從源頭降低事故風險。同時呼籲市民駕駛務必遵守交通規則，拒絕酒駕、杜絕僥倖，共同營造安全、有序的交通環境。
