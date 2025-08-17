快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

養生館浴室擺設水床經營半套性交易 他遭逮聲稱是小姐個人私接

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

張姓養生館負責人過去已因媒介女子與男客性交易遭法院判刑5月，結果他繳納罰金後，去年重操舊業，再次開設養生館，浴室裡還擺設水床，讓店內小姐全裸幫男客洗澡、按摩並打手槍；張被逮後，從偵訊到審理都稱是小姐個人行為，台南地院認定他毫無悔意，依妨害風化罪判刑6月。

判決書指出，張姓男子去年12月在台南市北區臨安路二段經營養生館兼擔任櫃台人員，表面上提供按摩服務，實際上卻讓小姐與男客從事半套性交易；轄區第五警分局今年1月13日晚間9時許前往臨檢，當場在包廂查獲郭姓男客與越南籍黃姓女子。

張過去曾在同一地點經營養生館，因容留及媒介成年女子為不特定男客從事半套性交易，2022年遭台南地院依妨害風化罪判刑5月；這次他在檢方偵訊、法院審理時均矢口否認犯行，供稱店內提供純按摩服務，向客人收取1400元，但他有跟小姐說，除了按摩不能私接做其他事。

張辯稱，不知道小姐有從事半套性交易行為；然而，郭姓男客證稱，之前曾到養生館消費過，消費內容都是半套性交易按摩，當天他隨機選號，選到黃姓女子，張就叫他上樓，到了2樓黃女就帶他到3樓包廂，黃女沒有多問，2人就一起進入浴室，在水床上洗澡。

郭指出，從洗澡到按摩時，小姐都是全裸，當天服務到一半，小姐說警察來了，她才穿上內衣，郭也穿上衣服及褲子，讓警察進入臨檢；黃女則證稱，與店家拆帳方式為她拿900元，店家分500元，然後就依店家安排為客人服務。

法院表示，郭姓男子繳付的消費金額固定，若黃女工作內容果為真按摩，在郭未增加任何費用下，黃女何須勉強自己幫陌生客人額外為半套性交易服務；因此，當日查獲黃女提供的服務，並非郭提出的特殊要求或黃女個人偶發決定，而為該養生館通常的營業項目。

法院認為，張姓男子歷經前案科刑教訓，為避免再次觸法，當必改變經營模式及與服務小姐拆帳方式，並想盡辦法嚴禁小姐私自從事違法行為；張卻沿用相同營業模式，在緊鄰房間浴室內放置水床，難認他不知店內基本服務包含半套性交易，所辯為事後卸責之詞，不足採信。

張姓養生館負責人過去已因媒介女子與男客性交易遭法院判刑5月，結果他繳納罰金後，去年重操舊業，再次開設養生館，浴室裡還擺設水床。本報資料照片
張姓養生館負責人過去已因媒介女子與男客性交易遭法院判刑5月，結果他繳納罰金後，去年重操舊業，再次開設養生館，浴室裡還擺設水床。本報資料照片

按摩 浴室 性交易

延伸閱讀

住15樓還是有蟑螂！她崩潰「從哪來的」 達人教1招輕鬆滅蟑

門鎖故障！女半夜受困浴室1小時 警消1分鐘破門解決

竹市南大路養生館豔名遠播 警突擊「男女連結中」遭活逮

月花2千按摩緩解痠痛被長輩罵「嬌貴」 她委屈：這算奢侈嗎？

相關新聞

台中西區車禍增15％ 勤美商圈、台灣大道、忠明南路是熱點

台中市西區近期交通事故頻傳，第一警分局統計，今年1月至7月即有1641件，較去年同期增加219件，增幅約15％；易肇事路...

台中惡劣繼父性侵兩姊妹 從國小犯行到大學 小姊妹怕家庭破裂隱忍

台中市一名冷氣業者與育有兩名未成年姊妹的單親媽媽結婚，但男子不顧自己是繼父身分，從2016年開始，就對兩姊妹性侵，一路從...

台南飼主一樓門口養悍犬...接連咬傷2鄰居 過失傷害罪判刑

46歲謝姓男子在一樓住家門口飼養犬隻，但卻未將鍊繩拴緊，導致犬隻掙脫衝到旁邊農舍，咬傷鄰居鄭姓男子；鄭不滿謝的狗過去已經...

南投男開無照拼裝車 倒車輾死機車婦 二審賠250萬免關

南投縣古姓工人在去年7月間，駕駛無號牌的四輪拼裝車，行經南投縣竹山鎮時，因前方道路有車欲會車，古隨即倒車，未料未注意到後...

封測廠頎邦空氣汙染監測造假 罰1500萬

半導體封裝測試的頎邦科技3名環安人員被控偽造空氣汙染排放數據，包含利用監測系統的模擬功能產生虛假數據，以及手動修改檢測值...

她為拍照跌落159公分溝渠受傷提告 園區負責人過失傷害判刑3月

吳姓女子前年10月間與先生開車到台南山區休閒園區玩，入場前想取景拍照，不慎跌落售票處前深達159公分溝渠，致頭部外傷、肋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。