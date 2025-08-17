養生館浴室擺設水床經營半套性交易 他遭逮聲稱是小姐個人私接

張姓養生館負責人過去已因媒介女子與男客性交易遭法院判刑5月，結果他繳納罰金後，去年重操舊業，再次開設養生館，浴室裡還擺設水床，讓店內小姐全裸幫男客洗澡、按摩並打手槍；張被逮後，從偵訊到審理都稱是小姐個人行為，台南地院認定他毫無悔意，依妨害風化罪判刑6月。

判決書指出，張姓男子去年12月在台南市北區臨安路二段經營養生館兼擔任櫃台人員，表面上提供按摩服務，實際上卻讓小姐與男客從事半套性交易；轄區第五警分局今年1月13日晚間9時許前往臨檢，當場在包廂查獲郭姓男客與越南籍黃姓女子。

張過去曾在同一地點經營養生館，因容留及媒介成年女子為不特定男客從事半套性交易，2022年遭台南地院依妨害風化罪判刑5月；這次他在檢方偵訊、法院審理時均矢口否認犯行，供稱店內提供純按摩服務，向客人收取1400元，但他有跟小姐說，除了按摩不能私接做其他事。

張辯稱，不知道小姐有從事半套性交易行為；然而，郭姓男客證稱，之前曾到養生館消費過，消費內容都是半套性交易按摩，當天他隨機選號，選到黃姓女子，張就叫他上樓，到了2樓黃女就帶他到3樓包廂，黃女沒有多問，2人就一起進入浴室，在水床上洗澡。

郭指出，從洗澡到按摩時，小姐都是全裸，當天服務到一半，小姐說警察來了，她才穿上內衣，郭也穿上衣服及褲子，讓警察進入臨檢；黃女則證稱，與店家拆帳方式為她拿900元，店家分500元，然後就依店家安排為客人服務。

法院表示，郭姓男子繳付的消費金額固定，若黃女工作內容果為真按摩，在郭未增加任何費用下，黃女何須勉強自己幫陌生客人額外為半套性交易服務；因此，當日查獲黃女提供的服務，並非郭提出的特殊要求或黃女個人偶發決定，而為該養生館通常的營業項目。

法院認為，張姓男子歷經前案科刑教訓，為避免再次觸法，當必改變經營模式及與服務小姐拆帳方式，並想盡辦法嚴禁小姐私自從事違法行為；張卻沿用相同營業模式，在緊鄰房間浴室內放置水床，難認他不知店內基本服務包含半套性交易，所辯為事後卸責之詞，不足採信。