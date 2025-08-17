男3度到診間對醫師咆哮並恫嚇 嘉院判8月

62歲江姓男子因對嘉義長庚醫院泌尿科1名醫師不滿，被控113年間曾3度到醫師診間咆哮、恫嚇，遭函送並起訴；嘉院依違反醫療法，判處應執行8月徒刑，可易科罰金；可上訴。

據嘉義地檢署起訴，江男因故對嘉義長庚醫院1名泌尿科醫師心生不滿，於113年2月27日下午在醫師的看診診間外持續咆哮「這個醫生實在有夠爛！可以用爛來形容！」，並對醫師恫稱「如果我死，你也要死」等語。

江男又於113年8月1日上午，在這名醫師診間內持續咆哮30至40分鐘，抱怨醫生醫術不好、延誤病情，並恫稱「這樣我對你有沒有很客氣？這應該是叫兄弟來給你弄東弄西」等語。

江男再於113年11月19日下午，逕自進入醫師的診間咆哮，且恫稱：「反正我要死了，也沒在怕啦，有種拿槍射死我，我感謝你」、「你背後很硬就對了。大家再看看，這條命我跟你配」等語。

全案經醫師陸續向警方報案，江男於警訊及偵查中，均坦承犯行。嘉檢偵結，依違反醫療法起訴。

嘉義地方法院簡易判決書表示，江男所為均違反醫療法以恐嚇方式妨害醫事人員執行醫療業務罪、恐嚇危害安全罪。

嘉院審酌江男因情緒控管不佳，不知尋求合法管道救濟並尊重醫療程序，以恐嚇等非法方式任意妨害醫院正常醫療業務進行，有害其他病患接受醫療救護效率，並貶損醫事人員從業尊嚴，延宕醫療救護體制，所為實應嚴懲，且犯後未與醫師和解。

因此，江男違反醫療法3罪，各判處有期徒刑4個月，應執行有期徒刑8個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。