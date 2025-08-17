快訊

62歲李連杰驚傳住院開刀！術後憔悴照瘋傳 親證：無常試煉

婦人墜谷後3天離奇燒死...丈夫聽爆炸聲來不及救 現場查無汽油助燃物

9月1日起養雞協會自報產地價 今起蛋價調漲2元

男3度到診間對醫師咆哮並恫嚇 嘉院判8月

中央社／ 嘉義市17日電

62歲江姓男子因對嘉義長庚醫院泌尿科1名醫師不滿，被控113年間曾3度到醫師診間咆哮、恫嚇，遭函送並起訴；嘉院依違反醫療法，判處應執行8月徒刑，可易科罰金；可上訴。

據嘉義地檢署起訴，江男因故對嘉義長庚醫院1名泌尿科醫師心生不滿，於113年2月27日下午在醫師的看診診間外持續咆哮「這個醫生實在有夠爛！可以用爛來形容！」，並對醫師恫稱「如果我死，你也要死」等語。

江男又於113年8月1日上午，在這名醫師診間內持續咆哮30至40分鐘，抱怨醫生醫術不好、延誤病情，並恫稱「這樣我對你有沒有很客氣？這應該是叫兄弟來給你弄東弄西」等語。

江男再於113年11月19日下午，逕自進入醫師的診間咆哮，且恫稱：「反正我要死了，也沒在怕啦，有種拿槍射死我，我感謝你」、「你背後很硬就對了。大家再看看，這條命我跟你配」等語。

全案經醫師陸續向警方報案，江男於警訊及偵查中，均坦承犯行。嘉檢偵結，依違反醫療法起訴。

嘉義地方法院簡易判決書表示，江男所為均違反醫療法以恐嚇方式妨害醫事人員執行醫療業務罪、恐嚇危害安全罪。

嘉院審酌江男因情緒控管不佳，不知尋求合法管道救濟並尊重醫療程序，以恐嚇等非法方式任意妨害醫院正常醫療業務進行，有害其他病患接受醫療救護效率，並貶損醫事人員從業尊嚴，延宕醫療救護體制，所為實應嚴懲，且犯後未與醫師和解。

因此，江男違反醫療法3罪，各判處有期徒刑4個月，應執行有期徒刑8個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

醫師 嘉義 恐嚇

延伸閱讀

疑賭博被查不滿向監所人員揮拳 北所收容人狠嗆：出去社會再喬啦

有性犯罪前科…見女學生落單勾脖拖拉 法官判5月得易科：不宜輕縱

涉詐助理費！嘉義市議員戴寧判5年6月確定 嘉檢啟動防逃機制

女友無性經驗...放話「會用強勢來得到」 4婚男暴力性侵下場曝光

相關新聞

全國首例！士林分署辦加密貨幣專場 首度拍賣USDC

法務部行政執行署士林分署將在8月19日上午10時，在一樓拍賣室舉辦「加密貨幣專場拍賣會」，公開拍賣遭查扣的泰達幣（USD...

男子遇攔查駕車逃竄 衝撞員警成傷妨害公務判6月

新北市一名凃姓男子去年5月3日晚間駕車，遭三峽警分局三峽派出所張姓員警攔查，卻拒不停車還加速駛離，雙方追逐至中正路、光明...

台中西區車禍增15％ 勤美商圈、台灣大道、忠明南路是熱點

台中市西區近期交通事故頻傳，第一警分局統計，今年1月至7月即有1641件，較去年同期增加219件，增幅約15％；易肇事路...

台南飼主一樓門口養悍犬...接連咬傷2鄰居 過失傷害罪判刑

46歲謝姓男子在一樓住家門口飼養犬隻，但卻未將鍊繩拴緊，導致犬隻掙脫衝到旁邊農舍，咬傷鄰居鄭姓男子；鄭不滿謝的狗過去已經...

南投男開無照拼裝車 倒車輾死機車婦 二審賠250萬免關

南投縣古姓工人在去年7月間，駕駛無號牌的四輪拼裝車，行經南投縣竹山鎮時，因前方道路有車欲會車，古隨即倒車，未料未注意到後...

封測廠頎邦空氣汙染監測造假 罰1500萬

半導體封裝測試的頎邦科技3名環安人員被控偽造空氣汙染排放數據，包含利用監測系統的模擬功能產生虛假數據，以及手動修改檢測值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。