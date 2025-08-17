快訊

台南飼主一樓門口養悍犬...接連咬傷2鄰居 過失傷害罪判刑

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

46歲謝姓男子在一樓住家門口飼養犬隻，但卻未將鍊繩拴緊，導致犬隻掙脫衝到旁邊農舍，咬傷鄰居鄭姓男子；鄭不滿謝的狗過去已經咬傷母親，謝仍沒有將狗管好，驗傷提告，檢方偵訊時，謝還稱是鄭拿鋁棒打狗才會被咬，到法院審理時才認罪，台南地院判處拘役40天。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，謝姓男子在台南市關廟區南雄路1段一樓住家前飼養犬隻，今年3月5日下午4時許，犬隻突然掙脫鍊繩，衝到旁邊農舍，咬傷鄭姓男子；導致鄭的右側大腿、左腳踝被咬傷，下背和骨盆也有挫傷等傷勢，鄭的母親之前也被咬傷，鄭不滿驗傷提告。

偵訊時，謝姓男子矢口否認犯行，辯稱當時是小狗互咬，鄭姓男子拿鋁棒重擊他的狗，他的狗才會咬鄭；不過謝承認當天是里長去找他，說他的狗咬人，他才趕過去查看，他是沒有將狗關起來，只是用鐵鍊綁住。謝承認犬隻掙脫鐵鍊，也承認曾被鄭告知，小狗咬傷鄭的母親。

檢察官認定，謝確實未將其犬隻鍊繩栓妥，確有疏未管束或設置足以避免犬隻攻擊、咬傷他人防護措施過失，謝所辯僅是卸責之詞，尚難採信，依過失傷害罪提起公訴；法院審理時，謝承認犯行，法院改依不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑。

法院指出，謝姓男子明知飼養的犬隻過去已有咬傷他人紀錄，猶未善盡飼主責任，致飼養犬隻咬傷鄭姓男子；謝雖有意願以12萬元與鄭和解，但鄭請求的金額為17萬元，雙方無法達成共識，無法成立調解。

法院審酌，謝承認犯行，考量其智識程度、家庭生活經濟狀況、過失情節、被害人所受傷勢、未能達成和解等，依過失傷害罪判處拘役40天。

46歲謝姓男子在住家門口飼養犬隻，但卻未將鍊繩拴緊，導致犬隻掙脫衝到旁邊農舍，咬傷鄰居鄭姓男子。示意圖／本報資料照片
