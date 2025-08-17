快訊

南投男開無照拼裝車 倒車輾死機車婦 二審賠250萬免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣古姓工人在去年7月間，駕駛無號牌的四輪拼裝車，行經南投縣竹山鎮時，因前方道路有車欲會車，古隨即倒車，未料未注意到後方有另名鄭姓婦人騎機車，古貿然倒車後，左後輪將鄭婦輾過，傷重不治，一審判古6月徒刑，二審因古賠償250萬元，獲宣告緩刑2年。

檢警調查，古姓工人去年7月6日上午駕駛未懸掛號牌的拼裝四輪車，行經南投縣竹山鎮三界公廟高速公路下方產業道路時，因前方道路有車輛欲會車而往後倒車，古本應注意汽車倒車時，應顯示倒車燈光或手勢後，謹慎緩慢後倒，應注意其他車輛及行人。

當時是晴天，光線為日間自然光線，道路無缺陷亦無障礙物，視距良好等情形，無不能注意之情事，但古貿然倒車，疏忽當時鄭姓婦人正騎車在其車輛後方，鄭婦見狀閃避不及，發生碰撞。

鄭婦遭古車的左後車輪碾壓，受有頭、胸、腹體腔破裂等傷害，經送醫救治，仍於同日不治身亡，古被依過失致死罪起訴。

南投地院審理時，古男坦認犯行，因未與家屬達成和解，一審判他6月徒刑，可易科罰金，全案上訴台中高分院後，近日審結，因古已賠償250萬元與家屬達成和解，再加上財團法人汽車交通事故特別補償基金200萬元，已達450萬元，除原宣告刑之外，另宣告緩刑2年，可上訴。

南投縣古姓工人去年開拼裝車撞死騎機車婦人，二審賠250萬元，獲得緩刑。圖／本報系資料照
南投縣古姓工人去年開拼裝車撞死騎機車婦人，二審賠250萬元，獲得緩刑。圖／本報系資料照

