南投男開無照拼裝車 倒車輾死機車婦 二審賠250萬免關

南投縣古姓工人在去年7月間，駕駛無號牌的四輪拼裝車，行經南投縣竹山鎮時，因前方道路有車欲會車，古隨即倒車，未料未注意到後方有另名鄭姓婦人騎機車，古貿然倒車後，左後輪將鄭婦輾過，傷重不治，一審判古6月徒刑，二審因古賠償250萬元，獲宣告緩刑2年。

檢警調查，古姓工人去年7月6日上午駕駛未懸掛號牌的拼裝四輪車，行經南投縣竹山鎮三界公廟高速公路下方產業道路時，因前方道路有車輛欲會車而往後倒車，古本應注意汽車倒車時，應顯示倒車燈光或手勢後，謹慎緩慢後倒，應注意其他車輛及行人。

當時是晴天，光線為日間自然光線，道路無缺陷亦無障礙物，視距良好等情形，無不能注意之情事，但古貿然倒車，疏忽當時鄭姓婦人正騎車在其車輛後方，鄭婦見狀閃避不及，發生碰撞。

鄭婦遭古車的左後車輪碾壓，受有頭、胸、腹體腔破裂等傷害，經送醫救治，仍於同日不治身亡，古被依過失致死罪起訴。