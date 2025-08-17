聽新聞
封測廠頎邦空氣汙染監測造假 罰1500萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導

頎邦科技環安人員涉嫌造假空汙及廢水監測值，被檢警調及環保單位合作查獲。圖／檢方提供
半導體封裝測試的頎邦科技3名環安人員被控偽造空氣汙染排放數據，包含利用監測系統的模擬功能產生虛假數據，以及手動修改檢測值使其符合許可範圍，導致公司在季度申報時提交不實報告，新竹地方法院依違反空汙法判刑6個月，併科罰金20萬元；而頎邦科技因受雇人執行業務犯申報不實罪，遭判罰1500萬元。

判決書指頎邦公司力行廠有科學園區核發的固定汙染源操作許可證，排放揮發性有機物總排放量須低於0.6（kg/hr）、全年削減率須大於50％、全年廢氣排放量最大550（m3/min），應定期向環保局申報，林姓、葉姓及陳姓3名環安人員從2020年至2023年3月間，聯合造假、篡改監測數據，並將不實數據申報至新竹市環保局。

其中，P001、P004管道的VOC監測系統被加設「流量及濃度上下限」，超出範圍的數值會自動生成範圍內數據，製造符合許可證的假象。另P002、P003、P005、P006管道的電子巡檢系統數值亦被調整，超出許可範圍的檢測值遭修改，使「洗滌循環水量」、「PH值」、「廢氣與廢水排放量」等欄位呈現符合規定的數據，並將不實數據上傳至頎邦空汙季報，傳送不實監測數據至新竹市環保局。

法院審理發現，該電子化系統紀錄，若數值不在許可範圍內就無法上傳或歸檔，導致實際異常數據無法留存。

法官審酌，頎邦具相當規模，卻造假空汙紀錄與數據，也從未留存不符許可證範圍的真實數值，系統設定或內部稽核顯然失當。此外，上述3名環安人員申報不實的犯行，更因的數據留存方式，事後無法確實查考該廠超出的許可範圍，嚴重影響空汙管理，除這三人犯行具體，頎邦公司更是責任重大。

環保局 半導體 空氣汙染 廢氣排放

