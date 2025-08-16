快訊

雙方陷僵局！教部為3校學士後醫學系喬名額 大學給軟釘子碰

聽新聞
0:00 / 0:00

她為拍照跌落159公分溝渠受傷提告 園區負責人過失傷害判刑3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓女子前年10月間與先生開車到台南山區休閒園區玩，入場前想取景拍照，不慎跌落售票處前深達159公分溝渠，致頭部外傷、肋骨骨折及氣血胸，不滿園方未設欄杆等防護設施而提告，周姓負責人辯溝渠是公所施作且在園區外，法官認園方有維護顧客安全職責，認他犯過失傷害罪判刑3月。

檢方起訴，周男應確保營業場所內有足夠安全設施，且明知園區售票處前有深達159公分溝渠，應設置欄杆、圍籬、警告標語等防護設施，以免遊客未察覺而摔落受傷。依他長期經營園區經驗智識，客觀上並無不能注意情事，竟疏未注意及此，未在溝渠上方改善高低落差、設置警示標誌或裝設任何防護設施。

吳女於前年10月9日12時30分許前往園區遊玩，在溝渠上方等待購票入場時，欲取景拍照也疏未注意往後退而不慎跌落至該溝渠，因而受有頭部外傷併腦出血、右側多處肋骨骨折併連枷胸及氣血胸、肺部挫傷、右側鎖骨骨折、第二胸椎右側橫突骨折等傷害。

周男辯稱，案發當時他並未在現場，該溝渠是公所施作，且在園區外面，跟他們沒有關係，那邊不是他們的營業區域。

周男的律師說，該溝渠並非隱蔽而不明顯，往來之人均得輕易察覺存在，實無設警告標誌特別提醒，且園區自闢建以來，從未發生有人跌落的前例。況且該溝渠非周男挖掘設置，無設置防護措施或警告標誌的義務。他說，事故之所以發生，單純是吳女為拍照取景未注意身後情形而倒退行走踩空跌落所致。

吳女表示，案發當天是休假日，與先生搜尋觀光景點後開車到該園區，抵達後車停在園區裡面的停車場，車子停好後依照指引地圖走到案發地點，正準備買票時，她牽狗狗到那裡坐，之後想拍照就跌到該溝渠受傷。

台南地院認為，周男既身為園區負責人，屬消費者保護法所定企業經營者，提供服務時，自應確保所提供服務符合當時科技或專業水準可合理期待安全性，自然也包含所提供場地與環境服務，避免危害消費者生命、身體、健康、財產義務，且遍查相關卷證未見周男有何不能注意情事。

台南地院表示，周男是負責園區營運及設備維護管理者，本應注意需確實指揮、監督下屬落實執行相關場地及設備檢查、維護及管理，而被告有違注意義務，且其過失行為造成吳女受傷，二者間具有相當因果關係。

法官審酌，周男犯後矢口否認未見悔意態度、吳女傷勢輕重及案發後身心受創程度，迄今未能與吳女和解獲取原諒，吳女本身也有過失等一切情狀，認周男犯過失傷害罪判刑3月，可易科罰金。

台南地院認為，園區負責人周男有維護顧客安全職責，且其過失行為造成吳女受傷，二者具有相當因果關係，認他犯過失傷害罪判刑3月，可易科罰金。圖／本報資料照
台南地院認為，園區負責人周男有維護顧客安全職責，且其過失行為造成吳女受傷，二者具有相當因果關係，認他犯過失傷害罪判刑3月，可易科罰金。圖／本報資料照

骨折 標誌 台南 觀光景點

延伸閱讀

印度世界遺產胡馬雍陵大雨坍塌6死 7人受困待救援

一樣風災兩樣情 阿里山森林遊樂區度過丹娜絲考驗卻受創楊柳

夏日限定觀賞！內湖金瑞治水園區看豆娘 76種蜻蜓等你來解鎖

收容犬貓認養連2年六都吊車尾被審計點名 桃市府有話要說

相關新聞

憲兵殺死女同袍！2度性侵遺體遭判無期 判賠家屬410萬餘元

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑去年不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下在新北市住家中掐死她，事後還兩度性侵遺體並冒充劉女回覆...

離婚半世紀84歲嬤晚景淒涼 法官這原因判3小孩減免近半扶養

一名84歲老阿嬤民國62年時與丈夫離婚，另組家庭，棄她原生的3名小孩於不顧，如今高齡卻晚景淒涼，目前安置在基隆市一處仁家...

她為拍照跌落159公分溝渠受傷提告 園區負責人過失傷害判刑3月

吳姓女子前年10月間與先生開車到台南山區休閒園區玩，入場前想取景拍照，不慎跌落售票處前深達159公分溝渠，致頭部外傷、肋...

影／三芝比基尼女郎噴消毒水咬傷警員 判拘役10天緩刑2年

北海岸某海景住宅1名比基尼女郎與鄰居糾紛報案，因不滿警方處理方式，竟朝警員噴消毒水還動口咬人，被依妨害公務現行犯逮捕移送...

影／士林夜市偷拍糾紛爆衝突 美籍男不滿女友被拍...與62歲男互毆

台北市士林夜市驚傳偷拍糾紛！62歲許姓男子疑似持手機拍攝一名身材火辣女子，被女子的美籍男友發現上前制止，雙方當街爆發...

嘉縣2滯洪池吹毀光電板未清完2度挨罰 同1家廠商共吞下600萬罰單

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣布袋鎮，重創沿海多處滯洪池光電場，災後1個多月又碰上楊柳颱風，水面毀損光電板清完，但有1家外商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。