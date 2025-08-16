她為拍照跌落159公分溝渠受傷提告 園區負責人過失傷害判刑3月
吳姓女子前年10月間與先生開車到台南山區休閒園區玩，入場前想取景拍照，不慎跌落售票處前深達159公分溝渠，致頭部外傷、肋骨骨折及氣血胸，不滿園方未設欄杆等防護設施而提告，周姓負責人辯溝渠是公所施作且在園區外，法官認園方有維護顧客安全職責，認他犯過失傷害罪判刑3月。
檢方起訴，周男應確保營業場所內有足夠安全設施，且明知園區售票處前有深達159公分溝渠，應設置欄杆、圍籬、警告標語等防護設施，以免遊客未察覺而摔落受傷。依他長期經營園區經驗智識，客觀上並無不能注意情事，竟疏未注意及此，未在溝渠上方改善高低落差、設置警示標誌或裝設任何防護設施。
吳女於前年10月9日12時30分許前往園區遊玩，在溝渠上方等待購票入場時，欲取景拍照也疏未注意往後退而不慎跌落至該溝渠，因而受有頭部外傷併腦出血、右側多處肋骨骨折併連枷胸及氣血胸、肺部挫傷、右側鎖骨骨折、第二胸椎右側橫突骨折等傷害。
周男辯稱，案發當時他並未在現場，該溝渠是公所施作，且在園區外面，跟他們沒有關係，那邊不是他們的營業區域。
周男的律師說，該溝渠並非隱蔽而不明顯，往來之人均得輕易察覺存在，實無設警告標誌特別提醒，且園區自闢建以來，從未發生有人跌落的前例。況且該溝渠非周男挖掘設置，無設置防護措施或警告標誌的義務。他說，事故之所以發生，單純是吳女為拍照取景未注意身後情形而倒退行走踩空跌落所致。
吳女表示，案發當天是休假日，與先生搜尋觀光景點後開車到該園區，抵達後車停在園區裡面的停車場，車子停好後依照指引地圖走到案發地點，正準備買票時，她牽狗狗到那裡坐，之後想拍照就跌到該溝渠受傷。
台南地院認為，周男既身為園區負責人，屬消費者保護法所定企業經營者，提供服務時，自應確保所提供服務符合當時科技或專業水準可合理期待安全性，自然也包含所提供場地與環境服務，避免危害消費者生命、身體、健康、財產義務，且遍查相關卷證未見周男有何不能注意情事。
台南地院表示，周男是負責園區營運及設備維護管理者，本應注意需確實指揮、監督下屬落實執行相關場地及設備檢查、維護及管理，而被告有違注意義務，且其過失行為造成吳女受傷，二者間具有相當因果關係。
法官審酌，周男犯後矢口否認未見悔意態度、吳女傷勢輕重及案發後身心受創程度，迄今未能與吳女和解獲取原諒，吳女本身也有過失等一切情狀，認周男犯過失傷害罪判刑3月，可易科罰金。
