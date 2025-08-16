聽新聞
0:00 / 0:00
離婚半世紀84歲嬤晚景淒涼 法官這原因判3小孩減免近半扶養
一名84歲老阿嬤民國62年時與丈夫離婚，另組家庭，棄她原生的3名小孩於不顧，如今高齡卻晚景淒涼，目前安置在基隆市一處仁家，她要求已成年的3小孩負起扶養義務。法官認為，她在離婚前對幼子仍扶養約10年，判決3小孩各減免40%、45%、60%扶養義務。
基隆地院判決書指出，現年84歲阿嬤為3名已成年聲請人的母親，她目前不能維持生活而無謀生能力，她認為有受扶養之權利，她到庭主張，聲請人3人是她的子女，且均已成年，依民法規定應負扶養義務之責。
3名聲請人則主張，母親與父親離婚後，數十年來對3人不聞不問，並未負起養育之責任，聲請減免或免除扶養義務。
法官說，該婦62年2月15日離婚後，未扶養聲請人3人為真實，在聲請人分別為12歲、11歲、8歲仍需父母扶養、關愛及陪伴之際，無正當理由完全未對聲請人3人盡其扶養義務。
但聲請人在庭陳稱，相對人（母親）離婚前並無離家不管不顧，可見相對人離婚前並非全未扶養照顧聲請人3人，因此聲請人主張相對人自其等年幼時全未盡扶養義務，並非事實。
法官審理指出，相對人在離婚前仍有扶養聲請人3人，對3人的成長仍具有部分貢獻，不能認定未盡扶養義務已達情節重大之程度。
法官判決3小孩減免各40%、45%、60%扶養義務，並未全部免除扶養義務。全案如有不服仍可提出抗告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言