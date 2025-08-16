離婚半世紀84歲嬤晚景淒涼 法官這原因判3小孩減免近半扶養

一名84歲老阿嬤民國62年時與丈夫離婚，另組家庭，棄她原生的3名小孩於不顧，如今高齡卻晚景淒涼，目前安置在基隆市一處仁家，她要求已成年的3小孩負起扶養義務。法官認為，她在離婚前對幼子仍扶養約10年，判決3小孩各減免40%、45%、60%扶養義務。

基隆地院判決書指出，現年84歲阿嬤為3名已成年聲請人的母親，她目前不能維持生活而無謀生能力，她認為有受扶養之權利，她到庭主張，聲請人3人是她的子女，且均已成年，依民法規定應負扶養義務之責。

3名聲請人則主張，母親與父親離婚後，數十年來對3人不聞不問，並未負起養育之責任，聲請減免或免除扶養義務。

法官說，該婦62年2月15日離婚後，未扶養聲請人3人為真實，在聲請人分別為12歲、11歲、8歲仍需父母扶養、關愛及陪伴之際，無正當理由完全未對聲請人3人盡其扶養義務。

但聲請人在庭陳稱，相對人（母親）離婚前並無離家不管不顧，可見相對人離婚前並非全未扶養照顧聲請人3人，因此聲請人主張相對人自其等年幼時全未盡扶養義務，並非事實。

法官審理指出，相對人在離婚前仍有扶養聲請人3人，對3人的成長仍具有部分貢獻，不能認定未盡扶養義務已達情節重大之程度。