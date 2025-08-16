快訊

新北土城9旬婦曾被逆子打倒在地、趕出家門 今遭7旬兒持刀砍死

南三段山難悲劇 8歲男童打電話急報警…阿公、女山友失溫亡

聽新聞
0:00 / 0:00

離婚半世紀84歲嬤晚景淒涼 法官這原因判3小孩減免近半扶養

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

一名84歲老阿嬤民國62年時與丈夫離婚，另組家庭，棄她原生的3名小孩於不顧，如今高齡卻晚景淒涼，目前安置在基隆市一處仁家，她要求已成年的3小孩負起扶養義務。法官認為，她在離婚前對幼子仍扶養約10年，判決3小孩各減免40%、45%、60%扶養義務。

基隆地院判決書指出，現年84歲阿嬤為3名已成年聲請人的母親，她目前不能維持生活而無謀生能力，她認為有受扶養之權利，她到庭主張，聲請人3人是她的子女，且均已成年，依民法規定應負扶養義務之責。

3名聲請人則主張，母親與父親離婚後，數十年來對3人不聞不問，並未負起養育之責任，聲請減免或免除扶養義務。

法官說，該婦62年2月15日離婚後，未扶養聲請人3人為真實，在聲請人分別為12歲、11歲、8歲仍需父母扶養、關愛及陪伴之際，無正當理由完全未對聲請人3人盡其扶養義務。

但聲請人在庭陳稱，相對人（母親）離婚前並無離家不管不顧，可見相對人離婚前並非全未扶養照顧聲請人3人，因此聲請人主張相對人自其等年幼時全未盡扶養義務，並非事實。

法官審理指出，相對人在離婚前仍有扶養聲請人3人，對3人的成長仍具有部分貢獻，不能認定未盡扶養義務已達情節重大之程度。

法官判決3小孩減免各40%、45%、60%扶養義務，並未全部免除扶養義務。全案如有不服仍可提出抗告。

離婚半世紀84歲嬤晚景淒涼，法官這原因判3小孩減免約一半扶養。記者游明煌／攝影
離婚半世紀84歲嬤晚景淒涼，法官這原因判3小孩減免約一半扶養。記者游明煌／攝影

離婚 小孩 法官 阿嬤

延伸閱讀

醫師娘婚外情清潔隊員遭休 小王PO照「巨城停車場車震」判賠8萬

情何以堪！尪染指19歲超商店員 正宮離婚後才知「戶口多一人」怒告

彰化工廠小開控妻是客家人「聽不懂台語生嫌隙」 無性生活10年訴離獲准

兩岸離婚財產分配差異大？律師：分配非絕對一人一半！

相關新聞

憲兵殺死女同袍！2度性侵遺體遭判無期 判賠家屬410萬餘元

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑去年不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下在新北市住家中掐死她，事後還兩度性侵遺體並冒充劉女回覆...

離婚半世紀84歲嬤晚景淒涼 法官這原因判3小孩減免近半扶養

一名84歲老阿嬤民國62年時與丈夫離婚，另組家庭，棄她原生的3名小孩於不顧，如今高齡卻晚景淒涼，目前安置在基隆市一處仁家...

影／三芝比基尼女郎噴消毒水咬傷警員 判拘役10天緩刑2年

北海岸某海景住宅1名比基尼女郎與鄰居糾紛報案，因不滿警方處理方式，竟朝警員噴消毒水還動口咬人，被依妨害公務現行犯逮捕移送...

影／士林夜市偷拍糾紛爆衝突 美籍男不滿女友被拍...與62歲男互毆

台北市士林夜市驚傳偷拍糾紛！62歲許姓男子疑似持手機拍攝一名身材火辣女子，被女子的美籍男友發現上前制止，雙方當街爆發...

嘉縣2滯洪池吹毀光電板未清完2度挨罰 同1家廠商共吞下600萬罰單

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣布袋鎮，重創沿海多處滯洪池光電場，災後1個多月又碰上楊柳颱風，水面毀損光電板清完，但有1家外商...

台南安南區鐵皮屋暗藏賭場 警方查獲22名賭客赫見3名移工

台南市警三分局據報，安南區環福街一鐵皮屋入夜後人車出沒頻仍，深入調查疑是職業賭場，昨深夜持搜索票直搗黃龍，破獲「妞妞紙牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。