憲兵殺死女同袍！2度性侵遺體遭判無期 判賠家屬410萬餘元

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

憲兵指揮部志願役憲兵許俊傑去年不滿同單位劉姓女友欲分手，情緒失控下在新北市住家中掐死她，事後還兩度性侵遺體並冒充劉女回覆訊息給人在門外關心的家人。新北地檢署依涉犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造準私文書罪起訴許，新北地院國民法官庭今年3判他無期徒刑；民事侵權行為損害賠償部分，新北地院日前判決應賠償家屬410萬7823元，可上訴。

判決指出，19歲許男與同齡死者原為高中同校同學，高職畢業後各自簽下志願役進入憲兵指揮部服役並分發到同一單位，日久生情成為情侶。死者與母、姊、弟同住，與許男交往後，許男不時會在休假時前來同住，但家屬供稱，許男控制慾強是恐怖情人，兩人常為此爭吵，死者再度要求分手，許男反懷疑是女方另結新歡。

去年5月17日晚間，許男逕自持劉女住家鑰匙入門找女方談判，起初劉姊見雙方對話尚稱平和未介入，不料2人卻在回到女方房間後發生憾事。隔天劉家3姊弟相約至桃園看爺爺卻不見死者，劉姊出聲呼喊，卻只見妹妹以手機LINE回傳「收到」、「再等等」等簡訊，拖了近一個小時仍未步出房門。

劉姊察覺有異敲門找人，最後竟收到一通「妹妹死了」的簡訊，衝入房內赫然發現蓋著棉被的妹妹，全身赤裸躺在床上已經斷氣，此時一旁的許男情緒失控，衝出房門試圖以水果刀自殘遭制止，令家屬受有永不可磨滅的心靈創痛，惡性重大，犯後雖坦承犯行，試圖與死者家屬調解，均被拒絕原諒。

新北地院國民法官今年3月依涉犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文書罪，合併重判許男無期徒刑，褫奪公權終身，因許主張「有自首」盼減刑，現上訴高院中。有關民事侵權行為損害賠償部分，新北地院日前判決許男應賠償死者家屬410萬7823元，仍可上訴。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

志願役憲兵許俊傑（前）不滿劉姓女友欲分手，去年月中除掐死對方並2度性侵遺體，一審判無期徒刑，新北地院日前判賠死者家屬410萬7823元。圖／聯合報系資料照
志願役憲兵許俊傑（前）不滿劉姓女友欲分手，去年月中除掐死對方並2度性侵遺體，一審判無期徒刑，新北地院日前判賠死者家屬410萬7823元。圖／聯合報系資料照

