影／三芝比基尼女郎噴消毒水咬傷警員 判拘役10天緩刑2年

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

北海岸某海景住宅1名比基尼女郎與鄰居糾紛報案，因不滿警方處理方式，竟朝警員噴消毒水還動口咬人，被依妨害公務現行犯逮捕移送法辦，士林地院簡易判決處拘役10天，得易科罰金，緩刑2年，「犯罪工具」抗菌液噴瓶沒收。

三芝區淺水灣海邊某大樓社區1名41歲女子，去年9月16日上午8時許報案聲稱被鄰居誣陷偷東西，淡水警分局後厝派出所鄭姓警員趕抵，認出她是曾經1天報案6次的住戶，當時上身僅穿比基尼在打掃環境。

後來女子不滿警方處理方式，氣氛弄得很僵，她邊講話邊對著警員噴不明液體，被警告之後更故意多噴幾下，導致被壓制在地上銬逮捕，口中不停嚷著「你檢查一下是不是水」、「你才妨害公務」，甚至爆粗口罵髒話、趁亂張口咬傷警員手肘。

雖然她辯稱持噴霧器噴灑是要消毒狗跟櫃子，最後仍經士林地檢署偵查終結提起公訴，地方法院7月29日簡易判決因犯妨害公務執行罪，但考量她沒工作無收入來源還須扶養小孩，處拘役10天，如易科罰金以1千元折算1日，緩刑2年，抗菌液噴瓶沒收。

新北市三芝1名女子與鄰居糾紛報案，因不滿警方處理方式，竟朝警員噴消毒水還動口咬人，被依妨害公務現行犯逮捕移送法辦，士林地院簡易判決處拘役10天，得易科罰金，緩刑2年，「犯罪工具」抗菌液噴瓶沒收。記者林昭彰／翻攝
新北市三芝1名女子與鄰居糾紛報案，因不滿警方處理方式，竟朝警員噴消毒水還動口咬人，被依妨害公務現行犯逮捕移送法辦，士林地院簡易判決處拘役10天，得易科罰金，緩刑2年，「犯罪工具」抗菌液噴瓶沒收。記者林昭彰／翻攝

