影／士林夜市偷拍糾紛爆衝突 美籍男不滿女友被拍...與62歲男互毆

台北市士林夜市昨晚驚傳偷拍糾紛！62歲許姓男子疑似持手機拍攝一名身材火辣女子，被女子的美籍男友發現上前制止，雙方當街爆發口角，最後演變成肢體衝突。警方獲報趕抵，查看許男手機，發現影像確實對準女子拍攝，最終雙方互提傷害告訴，女子也控告性騷擾，全案依法偵辦。

士林警方指出，上月7日晚上9點多獲報士林夜市基河路與大南路口有民眾糾紛，28歲美籍周姓男子指控，許男在逛夜市時不斷以手機拍攝他的香港籍女友，質問之下卻遭否認，雙方隨即爆發拉扯。

許男辯稱僅是在拍攝夜市街景，不滿對方搶奪手機，過程中雙方推擠，導致他腳部紅腫。警方介入後，徵得同意檢視手機，雖未發現女子私密部位影像，但卻留有約30秒持續對準女子拍攝的畫面，因此將影片複製並查扣，以釐清相關責任。

警方指出，衝突中周男手部及背部也有受傷，事後提告傷害，周男女方則指控許男涉犯性騷擾，許男則反控周男涉嫌傷害及強制罪；雙方告訴均依法受理。