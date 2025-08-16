嘉縣2滯洪池吹毀光電板未清完2度挨罰 同1家廠商共吞下600萬罰單

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

丹娜絲颱風7月6日登陸嘉縣布袋鎮，重創沿海多處滯洪池光電場，災後1個多月又碰上楊柳颱風，水面毀損光電板清完，但有1家外商施設營運的義竹鄉新庄、鹿草鄉荷包嶼2滯洪池，廢棄光電板堆置承租農地未依廢清法妥善處理，4日被環保局各開罰百萬元，限期10日前又未改善，罰款加倍，再各罰200萬元，限期19日前改善，這家外商2場共吞下4張罰單累計600萬元罰款。

除這2處案場，義竹鄉溪墘滯洪池受損光電設施也因暫存地點未保持整潔，未有防止汙染滲漏措施，環保局6日開罰100萬元，要求15日前完成改善，環保稽查人員日前到場，案場已加蓋帆布改善，未滲漏地面。

日前有空拍玩家出動無人機，從空中鳥瞰溪墘滯洪池，水面清完，發現有塊「災害告示牌」被風吹落滯洪池，造成光電板受損，形成「災害告示牌造成災害」有趣畫面，陸地堆置廢棄光電板加蓋帆布。

環保局說，同1家外商經營的義竹鄉新庄、鹿草鄉荷包嶼2滯洪池廢棄光電板，堆置承租農地，各罰2次，累計600萬元罰款，災後天氣炎熱，居民擔心淪為登革熱病媒蚊溫床，要求業者盡速清完，因廢棄光電板數量龐大，廠商很著急，積極尋覓合法棄置場，加快處理去化。

環境部環境管理署指出，義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2滯洪池各自仍有約10輛卡車受損光電設施未完成清運，日前各再罰200萬元，後續如未改善仍會加重開罰。

廢棄光電設施清運去化為何緩慢？據了解，原因可能是回收光電板業者在苗栗、桃園，距離嘉義縣車程路途遠，又清除業者卡車運輸量能受限，加上嘉南地區受災戶爭搶清除業，運輸及去化量不足造成堵塞。

空中鳥瞰溪墘滯洪池，水面清完風災毀損光電板，陸地堆置廢棄光電板加蓋帆布。圖／讀者提供
空中鳥瞰溪墘滯洪池，水面清完風災毀損光電板，陸地堆置廢棄光電板加蓋帆布。圖／讀者提供
嘉義義竹鄉新庄滯洪池風災損毀光電板暫置堤岸道路，等待後續清運到回收處理廠。圖／聯合報資料照片
嘉義義竹鄉新庄滯洪池風災損毀光電板暫置堤岸道路，等待後續清運到回收處理廠。圖／聯合報資料照片
空中鳥瞰溪墘滯洪池，水面清完損毀光電板，陸地堆置廢棄光電板加蓋帆布。圖／讀者提供
空中鳥瞰溪墘滯洪池，水面清完損毀光電板，陸地堆置廢棄光電板加蓋帆布。圖／讀者提供
空中鳥瞰溪墘滯洪池，水面清完風災毀損光電板，有塊「災害告示牌」被風吹落滯洪池，造成光電板受損，形成「災害告示牌造成災害」有趣畫面，陸地堆置廢棄光電板加蓋帆布。圖／讀者提供
空中鳥瞰溪墘滯洪池，水面清完風災毀損光電板，有塊「災害告示牌」被風吹落滯洪池，造成光電板受損，形成「災害告示牌造成災害」有趣畫面，陸地堆置廢棄光電板加蓋帆布。圖／讀者提供

