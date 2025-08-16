台南安南區鐵皮屋暗藏賭場 警方查獲22名賭客赫見3名移工

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警三分局據報，安南區環湖街一鐵皮屋入夜後人車出沒頻仍，深入調查疑是職業賭場，昨深夜持搜索票直搗黃龍，破獲「妞妞紙牌」職業賭場，「不要動」警方進入時喝令，牌桌上紙牌翻飛、籌碼堆疊，當場查獲莊家兼負責人47歲陳姓男子及賭客21名，其中還有3名逃逸移工

警方調查，該賭場由陳男經營，他正與持牌賭客為67歲鄭姓、62歲方姓及34歲吳姓男子大玩妞妞紙牌，當場被逮個正著，現場查扣賭資2萬3000元、抽頭金1000元及已開封撲克牌2副。

經警方逐一盤查，確認現場22人均無幫派背景，其中，還有3名逃逸移工。該鐵皮屋外觀低調，但場內賭局場面熱絡，顯見已持續一段時間。

警方訊問後，依賭博罪嫌將陳男移送台南地檢署偵辦外，其餘21人均依社會秩序維護法裁罰，每人各裁罰6千元。

警方逐一盤查，確認現場22人均無幫派背景，其中，還有3名逃逸移工。圖／讀者提供
警方逐一盤查，確認現場22人均無幫派背景，其中，還有3名逃逸移工。圖／讀者提供
賭場莊家兼負責人陳姓男子正與持牌3名賭客大玩妞妞紙牌，當場被逮個正著。圖／讀者提供
賭場莊家兼負責人陳姓男子正與持牌3名賭客大玩妞妞紙牌，當場被逮個正著。圖／讀者提供

