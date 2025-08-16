桃園大學旁商圈藏麻將館警查獲逾10萬賭資29名賭客 負責人僅19歲

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市中壢區某大學周邊商圈日新路2樓麻將館內疑有賭博情事，中壢警經多日情蒐，經向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准後，昨見時機成熟查緝，現場查扣現金逾10萬元賭資、監視器主機、骰子、麻將及充當籌碼用撲克牌等證物，當場逮捕現場負責人19歲黃姓女子，並通知負責人25歲葉姓男子到案，警詢後依刑法賭博罪移送偵辦，另29名賭客均依社會秩序維護法裁罰。

中壢分局表示，警方主動積極對校園周邊麻將館、棋牌社佈線蒐證，發現轄內某大學周邊商圈日新路2樓麻將館內疑有賭博情事，經向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准後，昨晚10時許見時機成熟，以優勢警力突襲查緝，現場查扣現金逾10萬元賭資、監視器主機、骰子、麻將及充當籌碼用撲克牌等證物，當場逮捕現場黃女，並通知葉男到案，警詢後依刑法賭博罪移送偵辦，另29名賭客均依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局指出，昨晚警方持續執行雷霆除暴專案，動員49名警力，在轄內規畫21處臨檢點，並針對6條聯外道路設置6處路檢點，加強掃蕩不法，淨化轄區治安本週查獲各類刑案64件59人，其中包含詐欺案20件20人、毒品案13件12人、通緝犯12件11人、竊盜案10件10人等各類案件，戮力執行打詐、肅毒等各項重點警政工作。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方將持續針對易滋事場所及校園周邊類似的場所進行強力掃蕩，嚴防不法分子利用掛羊頭賣狗肉等方式引誘學生從事賭博，分局將持續執行「雷霆除暴專案」，針對治安熱點高密度臨檢採取強勢掃蕩，積極執行掃毒、打詐、靖黃等重點警政工作，全面守護民眾生命財產安全。

桃園市中壢區某大學周邊商圈日新路2樓麻將館內疑有賭博情事，昨見時機成熟查緝，現場查扣現金逾10萬元賭資、監視器主機、骰子、麻將及充當籌碼用撲克牌等證物。記者翁唯真／翻攝
