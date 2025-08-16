快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

頎邦科技空汙造假 公司罰1500萬、3員工判刑 法官：頎邦責任重大

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

半導體封裝測試的頎邦科技3名環安人員被控偽造空氣汙染排放數據，包含利用監測系統的模擬功能來產生虛假數據，以及手動修改檢測值使其符合許可範圍，最終導致公司在季度申報時提交了不實的報告，新竹地方法院依違反空汙法判6月，併科罰金20萬，而頎邦科技因其受僱人執行業務犯申報不實罪，遭判處1500萬罰金。

判決書指出，頎邦公司力行廠持有科學園區核發的固定污染源操作許可證，需符合規定的排放標準，包括揮發性有機物總排放量須低於0.6（kg/hr）、全年削減率需大於50％、全年廢氣排放量最大550（m3/min），應定期向環保局申報，林姓、葉姓及陳姓3名環安人員從2020年至2023年3月間，聯合造假、篡改監測數據，並將不實數據申報至新竹市環保局。

其中，P001、P004管道的VOC監測系統被加設「流量及濃度上下限」，超出範圍的數值會自動生成範圍內數據，製造符合許可證的假象。另P002、P003、P005、P006管道的電子巡檢系統數值亦被調整，超出許可範圍的檢測值遭修改，使「洗滌循環水量」、「PH值」、「廢氣與廢水排放量」等欄位呈現符合規定的數據，並將不實數據上傳至頎邦空汙季報，並自該廠傳送不實監測數據至新竹市環保局。

法院審理發現，該電子化系統記錄若數值不在許可範圍內將無法上傳或歸檔，導致實際異常數據無法留存。

法官審酌，頎邦具相當規模公司，人力、物力充沛，卻在空氣汙染防制紀錄上，使受雇人在執行職務時得以不實登載，不論是VOC監測系統中加設數據模擬功能，最終長時間生成不實數據，或將系統設定為不符許可證範圍內的數值無法歸檔，一旦重新輸入符合許可證範圍內的數據歸檔結案，原先數值即遭覆蓋，而從未留存任何不符前揭許可證範圍的真實數值，系統設定或內部稽核顯然失當。

此外，林姓、葉姓及陳姓3名環安人員申報不實犯行，更因為頎邦各該數據留存方式，無從於事後確實查考該廠超逾許可範圍，嚴重影響新竹市環保局對空汙申報的管理。這三人犯行之行為情節非微，尤以被告頎邦公司責任重大，依空汙法判6月，併科罰金20萬，可易科罰金。頎邦科技因其受僱人執行業務犯申報不實罪，遭判處1500萬罰金。

竹科半導體封測大廠頎邦科技的環安人員涉嫌從2020年起利用數據模擬功能或手動將監測值調為合法範圍，被檢警調及環保單位合作查獲。圖／檢方提供
竹科半導體封測大廠頎邦科技的環安人員涉嫌從2020年起利用數據模擬功能或手動將監測值調為合法範圍，被檢警調及環保單位合作查獲。圖／檢方提供
新竹科學園區封測大廠頎邦科技3名環安人員涉嫌從2020年起，將空汙排放數據造假向新竹市環保局申報，被新竹檢方依空汙法提起公訴。圖／檢方提供
新竹科學園區封測大廠頎邦科技3名環安人員涉嫌從2020年起，將空汙排放數據造假向新竹市環保局申報，被新竹檢方依空汙法提起公訴。圖／檢方提供

頎邦 環保局 半導體 空氣汙染

延伸閱讀

去函要求政院檢討罷免失敗？總統府：王鴻薇移花接木公然造假

為地方環保局請命 彭啓明：盼縣市首長多給「媽媽關愛眼神」

高雄興達電廠3、4號機組不運轉 仍買燃煤儲放導致自燃惹議

學習歷程造假高中生錄取成大醫學系 成大回應了

相關新聞

18年性侵22名少年二審判10年半 棒球教練自稱「年幼也是性被害人」

時任南投某國小黃姓教練18年來對棒球隊、班上多達22名少年性侵，常假借訓練按摩或利用外出比賽過夜，摸對方生殖器、硬上得逞...

桃園大學旁商圈藏麻將館警查獲逾10萬賭資29名賭客 負責人僅19歲

桃園市中壢區某大學周邊商圈日新路2樓麻將館內疑有賭博情事，中壢警經多日情蒐，經向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准後，昨見時...

頎邦科技空汙造假 公司罰1500萬 3員工判刑 法官：頎邦責任重大

半導體封裝測試的頎邦科技3名環安人員被控偽造空氣汙染排放數據，包含利用監測系統的模擬功能來產生虛假數據，以及手動修改檢測...

「玩大人的遊戲」補教師索女童裸照還逼她哥一起拍 重判11年

台中賴姓補習班老師在IG上自稱「美樂蒂」，先是向10歲女童引誘稱「玩大人的遊戲」索取裸照，再私訊威脅她哥哥要散布，少年嚇...

持備用鑰匙侵入女租客房間偷內衣褲 台南房東判賠27萬

台南陳姓男屋主去年1月間將住家4樓房間租給郭姓女子，六度持備用鑰匙侵入房間共竊取3萬2千元，還偷走房內及天台上內衣褲共9...

退役憲兵拎貓撞牆狠心虐待影片網路瘋傳 檢求處重刑

林姓男子今年5月底自憲兵志願役退役，去年底他在新北市住處涉拎貓撞牆，狠心虐待影片今年在網路瘋傳，林男遭警逮捕。他坦言因被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。