頎邦科技空汙造假 公司罰1500萬、3員工判刑 法官：頎邦責任重大

半導體封裝測試的頎邦科技3名環安人員被控偽造空氣汙染排放數據，包含利用監測系統的模擬功能來產生虛假數據，以及手動修改檢測值使其符合許可範圍，最終導致公司在季度申報時提交了不實的報告，新竹地方法院依違反空汙法判6月，併科罰金20萬，而頎邦科技因其受僱人執行業務犯申報不實罪，遭判處1500萬罰金。

判決書指出，頎邦公司力行廠持有科學園區核發的固定污染源操作許可證，需符合規定的排放標準，包括揮發性有機物總排放量須低於0.6（kg/hr）、全年削減率需大於50％、全年廢氣排放量最大550（m3/min），應定期向環保局申報，林姓、葉姓及陳姓3名環安人員從2020年至2023年3月間，聯合造假、篡改監測數據，並將不實數據申報至新竹市環保局。

其中，P001、P004管道的VOC監測系統被加設「流量及濃度上下限」，超出範圍的數值會自動生成範圍內數據，製造符合許可證的假象。另P002、P003、P005、P006管道的電子巡檢系統數值亦被調整，超出許可範圍的檢測值遭修改，使「洗滌循環水量」、「PH值」、「廢氣與廢水排放量」等欄位呈現符合規定的數據，並將不實數據上傳至頎邦空汙季報，並自該廠傳送不實監測數據至新竹市環保局。

法院審理發現，該電子化系統記錄若數值不在許可範圍內將無法上傳或歸檔，導致實際異常數據無法留存。

法官審酌，頎邦具相當規模公司，人力、物力充沛，卻在空氣汙染防制紀錄上，使受雇人在執行職務時得以不實登載，不論是VOC監測系統中加設數據模擬功能，最終長時間生成不實數據，或將系統設定為不符許可證範圍內的數值無法歸檔，一旦重新輸入符合許可證範圍內的數據歸檔結案，原先數值即遭覆蓋，而從未留存任何不符前揭許可證範圍的真實數值，系統設定或內部稽核顯然失當。