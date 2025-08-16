「玩大人的遊戲」補教師索女童裸照還逼她哥一起拍 重判11年

台中賴姓補習班老師在IG上自稱「美樂蒂」，先是向10歲女童引誘稱「玩大人的遊戲」索取裸照，再私訊威脅她哥哥要散布，少年嚇得拜託刪除，賴卻命2人「先完成10個任務」，強逼兄妹拍裸照、環抱及摸下體；法院依犯脅迫使兒童自行拍攝性影像罪判賴男11年，可上訴。

檢警調查，賴男2022年在IG上以暱稱「美樂蒂」帳號認識1名10歲女童，向她攀談問「要不要玩大人的遊戲」，引誘對方自拍裸照，沒多久賴又用IG私訊女童的哥哥，表示自己握有他妹妹的性影像，見對方要求刪除，他命兄妹「先完成10個任務才會刪照」，且不從就要散布。

兄妹心生畏懼，只能陸續依賴的指示，由哥哥拍妹妹裸照、2人環抱及摸下體等，再將影像傳給賴男觀覽。

賴男落網後矢口否認，辯稱沒有使用「美樂蒂」這個帳號，家中經營工廠的WIFI密碼包括家人、工人都知道可使用，自己當時都去補習班上班，且正值大考他忙著幫學生解題目，根本沒空傳訊息給兄妹；其辯護人說，不能僅憑「美樂蒂」帳號曾出自賴手機網路IP位址登入即認定他犯行。

法院查，登入IG帳號前須先輸入手機密碼後，再輸入特定IG帳號密碼，而特定時間的特定IP位址，僅能指向特定手機門號提供的行動網路，因此使用該手機網路IP位址登入該IG帳號之者，必為該手機門號的申請登記人，認定賴就是使用「美樂蒂」帳號的人。

法院審酌，賴男為滿足私慾，無視女童、少年均未成年，性隱私的自我判斷力、保護能力未成熟，且2人還是兄妹，賴男所為更對其等身心健康、人格發展有負面影響，犯後至今也未成立調解。