持備用鑰匙侵入女租客房間偷內衣褲 台南房東判賠27萬

台南陳姓男屋主去年1月間將住家4樓房間租給郭姓女子，六度持備用鑰匙侵入房間共竊取3萬2千元，還偷走房內及天台上內衣褲共9件，她嚇得報警搬家，經發還貼身衣物因感到噁心已丟棄，剩餘貼身衣物及床具也不敢用全丟了，還求助心理師諮商，她提告求償，獲賠27萬多元。

陳男涉及刑事竊盜部分，台南地院認他犯侵入住宅竊盜、竊盜罪共6罪，侵入住宅竊盜分處7至8月不等徒刑，應執行1年，另竊盜則判拘役30日。郭女同時提起民事訴訟。

郭女主張，陳多次無故侵入其房間行竊貼身衣物行為，不法侵害其居住安全及隱私權，更使她感受被冒犯的敵意情境，造成她惶惶終日，每次想到時均驚恐不已，時常感到不安全而反覆確認門鎖是否上鎖，也曾數次半夜做惡夢驚醒，影響工作表現，心力交瘁，因而持續接受心理師諮商。

她表示，陳竊得貼身衣物雖經警方查扣發還，但因感到噁心而已丟棄，剩餘貼身衣物也因她心生恐懼不敢再使用，床單、被套、枕頭套等也因感到噁心而丟棄，且因此不敢在外租屋，搬遷至友人家中，每日上下班通勤時間也多出1小時，來回通勤距離增加18公里。

因此，郭女請求賠償已支出及預估後續需支出心理諮商費用5萬元、遭竊內衣6件1萬8000元、遭竊內褲1件500元、房間內剩餘內衣13件3萬9000元、剩餘內褲12件6000元、丟棄床具4959元、因搬遷後增加通勤油資6400元及精神慰撫金20萬元，共計33萬859元。

然而，陳在監執行，經合法通知，拒絕出庭而未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。

新市簡易庭指出，陳在房屋5樓天台徒手竊取貼身衣物1次、侵入房間徒手竊取貼身衣物2次，陳未經同意，分別在其居住生活領域天台及擅自闖入其房間行竊貼身衣物，已不法侵害其財產權、居住安寧權及隱私權，且情節重大，致郭女精神上因此受有相當痛苦，應堪認定。

另陳竊取其貼身衣物行為，顯已違反其意願，並使郭女心生畏怖、感受敵意及冒犯，屬性騷擾行為。