快訊

快儲水！台中大停水…北屯等9區「近30萬戶」停水最長36小時

周末全台熱爆！明起午後雷陣雨範圍擴大 南部不排除短延時豪雨

持備用鑰匙侵入女租客房間偷內衣褲 台南房東判賠27萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南陳姓男屋主去年1月間將住家4樓房間租給郭姓女子，六度持備用鑰匙侵入房間共竊取3萬2千元，還偷走房內及天台上內衣褲共9件，她嚇得報警搬家，經發還貼身衣物因感到噁心已丟棄，剩餘貼身衣物及床具也不敢用全丟了，還求助心理師諮商，她提告求償，獲賠27萬多元。

陳男涉及刑事竊盜部分，台南地院認他犯侵入住宅竊盜、竊盜罪共6罪，侵入住宅竊盜分處7至8月不等徒刑，應執行1年，另竊盜則判拘役30日。郭女同時提起民事訴訟。

郭女主張，陳多次無故侵入其房間行竊貼身衣物行為，不法侵害其居住安全及隱私權，更使她感受被冒犯的敵意情境，造成她惶惶終日，每次想到時均驚恐不已，時常感到不安全而反覆確認門鎖是否上鎖，也曾數次半夜做惡夢驚醒，影響工作表現，心力交瘁，因而持續接受心理師諮商。

她表示，陳竊得貼身衣物雖經警方查扣發還，但因感到噁心而已丟棄，剩餘貼身衣物也因她心生恐懼不敢再使用，床單、被套、枕頭套等也因感到噁心而丟棄，且因此不敢在外租屋，搬遷至友人家中，每日上下班通勤時間也多出1小時，來回通勤距離增加18公里。

因此，郭女請求賠償已支出及預估後續需支出心理諮商費用5萬元、遭竊內衣6件1萬8000元、遭竊內褲1件500元、房間內剩餘內衣13件3萬9000元、剩餘內褲12件6000元、丟棄床具4959元、因搬遷後增加通勤油資6400元及精神慰撫金20萬元，共計33萬859元。

然而，陳在監執行，經合法通知，拒絕出庭而未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。

新市簡易庭指出，陳在房屋5樓天台徒手竊取貼身衣物1次、侵入房間徒手竊取貼身衣物2次，陳未經同意，分別在其居住生活領域天台及擅自闖入其房間行竊貼身衣物，已不法侵害其財產權、居住安寧權及隱私權，且情節重大，致郭女精神上因此受有相當痛苦，應堪認定。

另陳竊取其貼身衣物行為，顯已違反其意願，並使郭女心生畏怖、感受敵意及冒犯，屬性騷擾行為。

法官認為，郭女請求陳賠償其所受財產上損害共計12萬4859元，依法有據，另精神慰撫金以15萬元為適當，法官判陳應賠償27萬4859元。

法官認為，郭女請求陳男賠償其所受財產上損害共計12萬4859元，依法有據，另精神慰撫金以15萬元為適當，判他應賠償27萬4859元。圖／本報資料照
法官認為，郭女請求陳男賠償其所受財產上損害共計12萬4859元，依法有據，另精神慰撫金以15萬元為適當，判他應賠償27萬4859元。圖／本報資料照

竊盜 房東 台南 隱私權

延伸閱讀

遭陳玉珍求償法院判賠5萬 吳沛憶擬討論上訴否

醫師娘婚外情清潔隊員遭休 小王PO照「巨城停車場車震」判賠8萬

普悠瑪出軌翻車害6歲小弟終身殘疾 台鐵、司機員確定要賠1949萬元

朱學恒強吻鍾沛君…他人在監服刑只想賠10萬 二審判賠35萬確定

相關新聞

桃園大學旁商圈藏麻將館警查獲逾10萬賭資29名賭客 負責人僅19歲

桃園市中壢區某大學周邊商圈日新路2樓麻將館內疑有賭博情事，中壢警經多日情蒐，經向桃園地方法院聲請核發搜索票獲准後，昨見時...

18年性侵22名少年二審判10年半 棒球教練自稱「年幼也是性被害人」

時任南投某國小黃姓教練18年來對棒球隊、班上多達22名少年性侵，常假借訓練按摩或利用外出比賽過夜，摸對方生殖器、硬上得逞...

頎邦科技空汙造假 公司罰1500萬、3員工判刑 法官：頎邦責任重大

半導體封裝測試的頎邦科技3名環安人員被控偽造空氣汙染排放數據，包含利用監測系統的模擬功能來產生虛假數據，以及手動修改檢測...

「玩大人的遊戲」補教師索女童裸照還逼她哥一起拍 重判11年

台中賴姓補習班老師在IG上自稱「美樂蒂」，先是向10歲女童引誘稱「玩大人的遊戲」索取裸照，再私訊威脅她哥哥要散布，少年嚇...

持備用鑰匙侵入女租客房間偷內衣褲 台南房東判賠27萬

台南陳姓男屋主去年1月間將住家4樓房間租給郭姓女子，六度持備用鑰匙侵入房間共竊取3萬2千元，還偷走房內及天台上內衣褲共9...

退役憲兵拎貓撞牆狠心虐待影片網路瘋傳 檢求處重刑

林姓男子今年5月底自憲兵志願役退役，去年底他在新北市住處涉拎貓撞牆，狠心虐待影片今年在網路瘋傳，林男遭警逮捕。他坦言因被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。