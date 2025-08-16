18年性侵22名少年二審判10年半 棒球教練自稱「年幼也是性被害人」

時任南投某國小黃姓教練18年來對棒球隊、班上多達22名少年性侵，常假借訓練按摩或利用外出比賽過夜，摸對方生殖器、硬上得逞，有學生長期遇害放棄抵抗陷入麻木痛苦，南投地院一審依強制性交等罪判他13年，上訴後黃又和5人和解，台中高分院二審撤銷改判他10年6月，仍可上訴。

南投地檢起訴指出，黃男1992年8月起在南投的國小擔任導師、科任老師及棒球教練，期間卻濫用班上同學對他信任，分別以課後輔導、訓練後按摩等理由，搓揉撫摸少年生殖器，還會用自己下體磨擦其臀部。

檢方也查出，黃男還以玩遊戲「阿魯巴」的名義，用腳掌摩擦少年下體，甚至口交、性侵，又多次利用球隊外出比賽過夜時，對學生打手槍、硬上，經統計黃男10年來至少對22名少年強制性交、猥褻，及拍攝不雅影片等。

檢方2024年2月6日赴該國小搜索，將黃向法院聲押禁見獲准；檢方也痛斥他不顧教育的少年幼小心靈感受及人格發展健全，且隨就任時間增長，行為態樣更猖獗，造成被害人永久難以磨滅的傷害與陰影，嚴重敗壞師德。

檢方還說，多名學生長期受性侵害，次數頻繁形同是黃男的年幼禁臠，經長期性侵，放棄抵抗、麻木痛苦，多人因此受有嚴重身心狀況就醫，依強制性交等68罪起訴他，請求法院從重量刑。

南投地院一審酌，黃男犯罪時間橫跨18年，被害人數、次數均多，黃持續性侵部分學生至其國、高中階段，釀多人身心嚴重陰影，另黃也自稱，其自幼自己也曾是性犯罪被害人，先前經歷仙人跳事件，需要就診，或許因此無法正常交友才犯下滔天大錯。

一審查，黃和其中14名被害人和解，部分聯繫不上、無意願和解，黃也有意變賣資產賠償，羈押時抄經書懺悔，另考量黃奉獻教育32年等一切情狀，依強制性交等68罪，一共判他13年。

檢方不服上訴，主張黃犯68罪，合計宣告刑為202年9月，惟最高不逾30年，認為減免過多鼓勵犯罪，量刑過輕。