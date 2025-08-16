聽新聞
退役憲兵拎貓撞牆狠心虐待影片網路瘋傳 檢求處重刑
林姓男子今年5月底自憲兵志願役退役，去年底他在新北市住處涉拎貓撞牆，狠心虐待影片今年在網路瘋傳，林男遭警逮捕。他坦言因被抓傷有出手教訓，但辯稱貓是今年2月被車撞死，否認虐死。新北檢方日前起依反動保法起訴並建請法院從重量刑。
1隻绰號「小麗」貓咪遭飼主不顧貓咪掙扎慘叫，自後頸拎起朝牆壁撞擊多次，這段虐貓影片今年初被匿名帳號上傳社群平台後引發網友怒火，有匿名網友並透露，涉嫌虐貓的林男之前曾養貓，但貓咪去年底離世，林男近期又養了相同品種的貓咪，不料竟會做出虐貓行為。
新北市樹林警方執行網路巡邏發現，查出虐貓男為25歲在服憲兵志願役林姓男子，今年5月底趁他辦理退伍離營後將人帶返警局，林男警詢時坦承去年12月23日有虐貓行為，但辯稱因貓咪咬家裡木櫃導致物品毀損，他制止貓咪時遭貓爪抓傷，一時情緒失控才會虐貓，但矢口否認「小麗」遭虐死，還說，影片中受虐貓咪是今年2月25日偷跑出去，因車禍被撞擊死亡，強調並非遭虐傷致死。
警方調查，獸醫在除戶證明上雖寫意外死亡，但意外分2種，一是單純意外，其次是故意意外，「小麗」死因為嚴重內出血合併全身癱瘓導致呼吸衰竭死，也證明「小麗」死亡型態並非遇到車禍致死，因為全身並無骨折也無外出血狀況，更加證明「小麗」極可能遭人暴力對待致死，警詢後林男被依違反動保法函送新北地檢署偵辦。
檢方認為貓隻也是有感受與意識能與人類互動的生命，林男下手傷害致貓咪傷重致死，認為該貓在受虐當下所承受的心理恐懼及身體痛苦非常人所能想像，且林男犯後終否認犯行，供詞避重就輕，毫無悔改之意，顯見惡性非輕，日前依故意傷害動物致重要器官功能喪失罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。
