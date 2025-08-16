快訊

知法犯法！台中警員酒駕0.76撞孕婦 犯後想私了下場出爐

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

時任台中市警局和平分局谷關派出所蔡姓警員7月休假喝威士忌、啤酒後竟開車上路，經潭子區追撞前方等紅燈的小客車，釀車上即將臨盆的林姓孕婦、小兒子驚嚇，蔡當下還想私了，呼氣酒測值高達每公升0.76毫克，被記1大過調職。檢方依公共危險罪嫌起訴他，聲請簡判。

檢警調查，蔡員（34歲）7月11日晚上8點多在北屯區大樓喝啤酒、威士忌後，明知酒後不得駕車，仍開車上路晚上9點42分行經潭子區圓通南路、復興路2段路口，追撞前方陳姓男子駕駛的白色賓士車，大雅分局獲報到場，測得蔡呼氣酒測值高達每公升0.76毫克。

檢方訊時，蔡員坦承不諱，有酒測、現場畫面等可佐證，台中地檢署依公共危險罪將蔡向法院聲請簡易判決處刑。

車禍時陳男右前座的林姓妻子即將臨盆，回家途中見路口紅燈減速停下，卻無預警遭後車追撞，行車記錄器錄到「碰」一聲巨響，林嚇到尖叫並趕緊確認後座的國小兒子有沒有受傷。

林女當時也說，自己即將生產卻遇追撞，直言「嚇到差點原地生產」，所幸和開車的先生、後座兒子，還有自己與寶寶都平安無事。但車禍後，撞人蔡男神色緊張，還問她先生「能私下解決嗎？」「要不要先送大嫂去醫院」等語。雖然一直道歉但否認有喝酒，她先生直接報警處理。警方到場測出他明顯超標，台中市警局事後也祭出懲處，對蔡記1大過並調職。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡姓警員（左白衣）喝威士忌、啤酒後竟開車上路釀追撞，酒測值高達0.76，檢方依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。圖／聯合報系資料照
蔡姓警員（左白衣）喝威士忌、啤酒後竟開車上路釀追撞，酒測值高達0.76，檢方依公共危險罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。圖／聯合報系資料照

酒測 警察 孕婦 台中市

