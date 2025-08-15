男撞死騎士嘉檢毒駕致死起訴 國民法官認定無照駕車判2年10月

嘉義市2023年發生1起奪命車禍，23歲黃姓男子吸食愷他命後，未領有駕照駕車上路，在路口與機車騎士發生碰撞，造成騎士不治。嘉檢以毒駕致死起訴，國民法官法庭審理，審酌鑑定意見、警方證詞及車禍11小時後生理檢測，改依汽車駕駛人未領駕駛執照過失致人於死罪，判黃男徒刑2年10月，全案可上訴。

判決指出，2023年2月6日晚間至隔日凌晨，黃姓男子駕車行經嘉市世賢路一段，2月7日凌晨2時23分許駛至世賢路與四維路口時，未注意閃黃燈減速，反以超過時速50公里行進，與自四維路北向南通過路口的蕭姓騎士相撞。蕭男送醫搶救，同日凌晨4時許宣告不治。

檢方起訴，黃男在事故發生前不到30分鐘吸食愷他命，行為已構成「不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪」。然而，法庭審酌鑑定意見、警方證詞及車禍11小時後生理檢測，認定無法證明黃男因吸毒而失去安全駕駛能力，改以無照駕駛致人死亡罪論處。

審理中，黃男坦承未領有駕照並肇事致死的事實。國民法官法庭指出，黃男過去多次遭取締仍持續無照駕駛，造成蕭家「少年喪父、中年喪偶、老年喪子」悲劇。由於黃男經濟困難，未與被害家屬達成調解與賠償，但事故後有積極通報救護，量刑時一併考量，最終判刑2年10月。