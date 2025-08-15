國1煞停攔下台西客運 貨車司機承認一時激憤…被判罰金和緩刑

吳姓大貨車司機去年行駛國1，認為台西客運超車時碰撞他的右後照鏡，即加速超越客運後減速煞停，在外側車道攔下客運，吳姓司機下車用力拍裂客運駕駛座旁車窗。彰化地方法院審結，依犯妨害公眾往來安全罪，判處吳男有期徒刑9月，緩刑4年6月。可上訴。

判決書指出，吳姓司機（37歲）去年11月間行經國1北向車道，原本時速86公里，在222公里處被台西客運自右側超車，因廖姓客運司機變換車道時甚是接近吳的大貨車，吳認為右後照鏡遭客運左後車身碰撞而心生不滿，就先加速到時速114公里，跨線行駛超越客運，再在客運前方強行減速煞停，把客運攔停在高速公路外側車道，吳男下車走到客運的駕駛座旁，徒手敲打座車窗導致玻璃破裂。

判決書表示，吳男攔客運的行為，無視時當時高速公路上尚有其它車輛通行，及客運車上尚有其他搭乘的旅客，案發時正值尖峰時間，路上可見其它往來車輛，吳男強行攔停行為已妨害陸路公眾往來安全、廖姓客運駕駛自由。