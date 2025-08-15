快訊

步中日後塵？經濟學家示警美國恐爆「通縮震撼」 3股力量正打擊消費

吳淑珍昏倒一度命危急送醫！陳水扁全程陪身旁 聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

國1煞停攔下台西客運 貨車司機承認一時激憤…被判罰金和緩刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

吳姓大貨車司機去年行駛國1，認為台西客運超車時碰撞他的右後照鏡，即加速超越客運後減速煞停，在外側車道攔下客運，吳姓司機下車用力拍裂客運駕駛座旁車窗。彰化地方法院審結，依犯妨害公眾往來安全罪，判處吳男有期徒刑9月，緩刑4年6月。可上訴。

判決書指出，吳姓司機（37歲）去年11月間行經國1北向車道，原本時速86公里，在222公里處被台西客運自右側超車，因廖姓客運司機變換車道時甚是接近吳的大貨車，吳認為右後照鏡遭客運左後車身碰撞而心生不滿，就先加速到時速114公里，跨線行駛超越客運，再在客運前方強行減速煞停，把客運攔停在高速公路外側車道，吳男下車走到客運的駕駛座旁，徒手敲打座車窗導致玻璃破裂。

判決書表示，吳男攔客運的行為，無視時當時高速公路上尚有其它車輛通行，及客運車上尚有其他搭乘的旅客，案發時正值尖峰時間，路上可見其它往來車輛，吳男強行攔停行為已妨害陸路公眾往來安全、廖姓客運駕駛自由。

事後廖姓客運司機、台西客運公司向國道公路警察局第三公路警察大隊報案，吳男到案後坦承全部犯行，表示當時是一時激憤而衝動犯案。彰化地院判決吳男有期徒刑9月，緩刑4年6月，應賠償廖姓司機和台西運客共9萬元。雙方車輛外觀並無明顯擦撞痕跡，毀損部分公訴不受理。

吳姓大貨車司機在下午的下午時間車流量大時段，在國1北向北斗路段攔停台西客運，被彰化地方法院判賠9萬元及徒刑9月、緩刑4年6月。記者簡慧珍／攝影
吳姓大貨車司機在下午的下午時間車流量大時段，在國1北向北斗路段攔停台西客運，被彰化地方法院判賠9萬元及徒刑9月、緩刑4年6月。記者簡慧珍／攝影

車道 彰化 高速公路

延伸閱讀

桃園電銲工人3樓踩空墜地亡 無良雇主撇清拒認罪判1年

19歲男帶12歲女網友上摩鐵 共享人生初體驗判刑1年8月

「即刻救援」桃園版！男救子心切持刀傷4人 犯重傷未遂案獲緩刑

志願役騎車載女友撞死行人 法官判7月徒刑…「這原因」不給緩刑

相關新聞

諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」…吳沛憶要賠5萬元 法院判決理由曝光

國民黨立委陳玉珍去年在立法院衝突中被扯破襯衫，民進黨立委吳沛憶發文質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性並提告求償150...

假釋詐欺犯囂張炫耀「騙300萬只能扣押7200元」 檢方回應了

日前一名廖姓假釋詐欺犯在抖音拍片分享自己詐欺落網後的經驗，指自己詐騙300萬元，政府只能強制扣押7200元，並提及想賺錢...

私菸案8/27宣判 吳宗憲提到前長官被稱「七星上將」哭了

台灣高等法院審理國安私菸案，今辯論終結，12名被告中，除總統府侍衛室前少校吳宗憲和未被依圖利罪起訴的華航供應管制部管理師...

持大聲公造謠、空氣槍射車窗向前女友討債 家暴男被判徒刑6月

彰化縣楊姓男子與前女友有財務糾紛，在放學、下班的時段持大聲公接續播放「某小姐，欠錢還錢」、「妳不要把錢都拿去買毒品」，4...

國1煞停攔下台西客運 貨車司機承認一時激憤…被判罰金和緩刑

吳姓大貨車司機去年行駛國1，認為台西客運超車時碰撞他的右後照鏡，即加速超越客運後減速煞停，在外側車道攔下客運，吳姓司機下...

核二廠廠長曾文煌收賄220萬認罪 移審還是再押3個月

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。