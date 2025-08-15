核二廠廠長曾文煌收賄220萬認罪 移審還是再押3個月

台電核二廠廠長曾文煌住處天花板藏250萬元現金。圖／聯合報系資料照片

台電核二廠廠長曾文煌涉向山瑞公司業者曹森智、廣承公司業者郝致衡收賄220萬元，林口火力發電廠長朱允中向郝收賄80萬元，曾、朱偵查中羈押禁見，起訴移審，台北地院今下午開羈押庭，法官裁定2人再羈押禁見3月。

曾文煌偵查中坦承收賄，供出贓款藏在家中天花板夾層「這些錢是人家謝謝我」；朱允中供稱郝致衡拿錢來他沒有收，但郝是投資達人對郝說「你去買股票」等。

起訴指出，曾文煌以協助山瑞得標「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收，向曹索賄200萬，後來將賄款降為160萬元，曾後續辦理焚化爐SCADA主機採購案，找曹到廠長辦公室開口「這條我要20萬元」，曹赴廠長室交付賄款。

曾文煌於任職台電核發處副處長期間，也向郝致衡表示爭取到預算，郝有意投標「自動化濕式噴砂除汙設備」，於是分2次帶賄款到曾的辦公室行賄。

檢方指控，朱允中擔任林口電廠廠長前，曾與郝致衡約定協助拿取標案，郝得知林口電廠機械組將辦理「飼煤機減速齒輪箱」採購案，到朱的廠長辦公室表示有意承攬，2次行賄朱允中80萬元。