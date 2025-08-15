台鹽綠能弊案 七股2里長作證：蘇俊仁捐款長壽會、宮廟睦鄰

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台南地院傳喚七股區龍山、三股里長等人作證，釐清鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等土地開發過程，院方出示收據及感謝狀等證物，兩里長也佐證，蘇俊仁當時為土地開發與其接觸過，雖不熟悉，蘇俊仁或其公司曾捐款給長壽會及當地宮廟，敦親睦鄰。

台鹽綠能公司前副總經理郭政瑋、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁2名被告到庭，聲請傳喚龍山里長王文財、三股里長黃仙立等人，合議庭則採取隔離詢問證人。

王文財說，幾年前蘇俊仁曾拜訪過他，蘇為找魚塭土地開發太陽能，然而，他沒有土地，也回覆對方若要開發土地，得去找地主才行。他也說，蘇曾參加社區長壽會，也捐款給長壽會及龍海宮。

他也提到，如有糾紛，他也要里民或對方直接調解委員會，自己處理，因為很複雜，他不敢處理這些。

蘇俊仁律師詢問他何謂很複雜？王表示，就他所知土地70%、80%地主不是在地人，再加上魚塭租賃關係，且仲介很多，不知是什麼單位，也聽說要帶人去參觀太陽能設施或說明會，他沒參加。

黃仙立說，在廟會活動，經人介紹鴻暉國際蘇俊仁，但對蘇不熟悉，也不會主動找蘇。他也說，在公共場合見過蘇，聽蘇說過太陽發電以漁電共生最佳，還可兼顧產業，但他對該產業影響生態環境持反對態度，他也有土地，但堅持不要漁電共生。