前國安局特勤涉菸品走私案二審辯論終結 8/27宣判

前國安局特勤吳宗憲等人涉華航菸品走私案，二審高院今天開庭。吳宗憲於庭上哽咽說，他沒有愧對國家、良心，以身為總統府維安為榮。法官諭知本案於8月27日宣判。

二審台灣高等法院今天開庭，傳喚時任國安人員吳宗憲、張恒嘉、劉尊彰、黃柏維、潘秉忠、葉信宏、李君偉、張家維；時任華航人員黃川禎、邱彰信、于堯、陳穎彥到庭，就法律與事實進行言詞辯論。

吳宗憲哽咽說，今年8月退伍結束20年的軍人生涯，他捫心自問，沒有愧對國家、良心，以身為總統府維安為榮、參與外交工作專案為榮，堅持無罪。整起事件涉及許多國安人員，他只提一個人，前總統府侍衛室主任陳敏華，陳敏華為了國家做事，最後卻獲得一個臭名，「我想對國安人員說，為了國家努力做事，感謝你們」。

吳宗憲委任律師林俊宏說，吳宗憲非明知違背法令，也未使他人獲利、使他人受損害，是受長官交辦、做好職務，不該承擔這些罪，請求無罪判決。

張恒嘉說，他是法律門外漢，請求從輕量刑；張恒嘉的律師游儒倡說，張恒嘉認為自己偵查中自白，願繳回犯罪所得，盼減刑並宣告緩刑。劉尊彰說，沒有一天不後悔，盼給他改過自新的機會；劉尊彰的律師洪偉勝說，本案論罪法條有違憲疑慮、情輕法重，請求給予緩刑。

另方面，由於吳宗憲與張恒嘉限制出境、出海期限屆滿，法官庭末詢問檢辯雙方意見後，此部分將由合議庭評議後裁定。全案定於8月27日宣判。

根據一審台北地方法院判決指出，民國108年7月前總統蔡英文出訪前夕，時任總統府侍衛室吳宗憲，代侍衛室人員及親友向華航公司預購免稅菸品。時任華航副總經理邱彰信、協理于堯明知數量超過總統專機載運及旅客免稅上限，仍指示商用品規劃營銷部組長黃川禎安排機邊交貨，並由管理師陳穎彥負責打櫃。

專機返國當天，時任總統府侍衛室張恒嘉指示將5個行李櫃拖至B9國賓門，由吳宗憲收貨。吳宗憲與駕駛班上士劉尊彰等人，將9200條預購菸品及597條機上購買菸品搬上公務貨車，駛出C3管制門課稅點時遭查獲，逃漏稅捐合計新台幣818萬9639元。

一審依貪污治罪條例以公用運輸工具裝運漏稅物品罪判處吳宗憲10年4月徒刑、張恒嘉10年2月、劉尊彰7年；黃柏維、潘秉忠、葉信宏、李君偉各判處6年4月徒刑；張家維判刑6年2月。華航人員部分，黃川禎為貪污罪幫助犯，判刑5年4月；邱彰信、于堯、陳穎彥涉犯稅捐稽徵法逃漏稅捐罪，各判處2年8月、2年6月、2年徒刑。案經兩造上訴，二審由台灣高等法院審理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康