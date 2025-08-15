諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」…吳沛憶要賠5萬元 法院判決理由曝光

國民黨立委陳玉珍去年在立法院衝突中被扯破襯衫，民進黨立委吳沛憶發文質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性並提告求償150萬元，台北地方法院今判吳沛憶應賠償5萬元，可上訴。

立法院會去年12月6日為公職人員選舉罷免法修正案爆發激烈朝野衝突，陳玉珍在主席台上與綠營立委交鋒，襯衫被扯破，她也向媒體展示自己在衝突中被拉扯毀損的衣服。

吳沛憶事後在臉書上傳影片，稱陳玉珍在外套下面只穿內衣，還想「脫衣求碰瓷」、「結果發現她根本是故意的，就在我面前，她自己主動把衣服拉下來」等語。

陳玉珍不滿吳沛憶的指控，曾稱「士可殺，不可辱」，她可以被打死，但是不能接受被栽贓，還出示照片證明自己真的有穿襯衫，並提民事訴訟向吳沛憶求償150萬元。

陳玉珍主張，吳沛憶的言論與事實不符，且吳女以性別相關言論公開羞辱她，並經媒體大幅報導，嚴重傷害她的名譽，足以使她在社會上的評價受到貶損。

吳沛憶則認為，「主動把衣服拉下來」是她所親身見聞，也有其他立委拍的影片可以佐證，另國會議員在院會的舉止應受選民監督，而屬於可受公評之事，她的善意評論並無不法，請求法院駁回訴訟。

台北地院根據雙方提出的影片等證據，認為陳玉珍當時外套下並非只穿內衣，且陳玉珍當時在台上與台下的人說話、拉下再拉上拉鍊的時間約3秒，並無顯示「求碰瓷」的情形，審理後認定沒有足夠證據使吳沛憶認定所述為真實。