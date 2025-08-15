快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」…吳沛憶要賠5萬元 法院判決理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨立委陳玉珍去年在立法院衝突中被扯破襯衫，民進黨立委吳沛憶發文質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性並提告求償150萬元，台北地方法院今判吳沛憶應賠償5萬元，可上訴。

立法院會去年12月6日為公職人員選舉罷免法修正案爆發激烈朝野衝突，陳玉珍在主席台上與綠營立委交鋒，襯衫被扯破，她也向媒體展示自己在衝突中被拉扯毀損的衣服。

吳沛憶事後在臉書上傳影片，稱陳玉珍在外套下面只穿內衣，還想「脫衣求碰瓷」、「結果發現她根本是故意的，就在我面前，她自己主動把衣服拉下來」等語。

陳玉珍不滿吳沛憶的指控，曾稱「士可殺，不可辱」，她可以被打死，但是不能接受被栽贓，還出示照片證明自己真的有穿襯衫，並提民事訴訟向吳沛憶求償150萬元。

陳玉珍主張，吳沛憶的言論與事實不符，且吳女以性別相關言論公開羞辱她，並經媒體大幅報導，嚴重傷害她的名譽，足以使她在社會上的評價受到貶損。

吳沛憶則認為，「主動把衣服拉下來」是她所親身見聞，也有其他立委拍的影片可以佐證，另國會議員在院會的舉止應受選民監督，而屬於可受公評之事，她的善意評論並無不法，請求法院駁回訴訟。

台北地院根據雙方提出的影片等證據，認為陳玉珍當時外套下並非只穿內衣，且陳玉珍當時在台上與台下的人說話、拉下再拉上拉鍊的時間約3秒，並無顯示「求碰瓷」的情形，審理後認定沒有足夠證據使吳沛憶認定所述為真實。

判決指出，吳沛憶相關言論指陳玉珍意圖製造假性騷擾，足使一般人對陳玉珍產生負面印象，貶損陳玉珍的名譽，審酌一切情狀，判決吳沛憶應賠償陳玉珍5萬元。

國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照片

衝突 陳玉珍 吳沛憶 立法院 性騷擾 民事訴訟

延伸閱讀

陳玉珍告贏了！立院衝突遭酸「脫衣求碰瓷」 法院判吳沛憶賠5萬

影／「金門戰神」陳玉珍南投反罷 強碰罷團飄煙硝…她還原現場

恐砍國土韌性預算？ 陳玉珍：可另編別讓「綠友友」得利

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

相關新聞

諷陳玉珍「脫衣求碰瓷」…吳沛憶要賠5萬元 法院判決理由曝光

國民黨立委陳玉珍去年在立法院衝突中被扯破襯衫，民進黨立委吳沛憶發文質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性並提告求償150...

台鹽綠能弊案 七股2里長作證：蘇俊仁捐款長壽會、宮廟睦鄰

台鹽綠能弊案今下午開庭審理，台南地院傳喚七股區龍山、三股里長等人作證，釐清鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等土地開發過程，院方出...

陳玉珍告贏了！立院衝突遭酸「脫衣求碰瓷」 法院判吳沛憶賠5萬

國民黨立委陳玉珍去年在立法院衝突中被扯破襯衫，民進黨立委吳沛憶發文質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性並提告求償150...

抽菸燒荷包！他住處亂丟菸蒂釀火災 公共危險判刑…3萬飛了

55歲陳男去年在住處客廳鋪設棉被上吸菸，沒注意香菸尚未完全熄滅即亂丟即貿然離去，未料菸蒂蓄熱後引燃現場可燃物品，造成火警...

割頸少女、槍斃證人灌雙桶屍 主謀2度判死…今都認罪但不想死

男子徐德益私吞300萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6人押走黃姓...

桃園電銲工人3樓踩空墜地亡 無良雇主撇清拒認罪判1年

桃園某公司去年3月在龍潭區三角林街蓋新廠房，受雇於智仁工程行的劉姓男子在3樓電焊時，意外踩空墜地不治，鄭姓雇主竟將重大工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。