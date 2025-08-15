陳玉珍告贏了！立院衝突遭酸「脫衣求碰瓷」 法院判吳沛憶賠5萬
國民黨立委陳玉珍去年在立法院衝突中被扯破襯衫，民進黨立委吳沛憶發文質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性並提告求償150萬元，台北地方法院今判吳沛憶應賠償5萬元，可上訴。
立法院會去年12月6日為公職人員選舉罷免法修正案爆發激烈朝野衝突，陳玉珍在主席台上與綠營立委交鋒，襯衫被扯破，她也向媒體展示自己在衝突中被拉扯毀損的衣服。
吳沛憶事後在臉書上傳影片，稱陳玉珍在外套下面只穿內衣，還想「脫衣求碰瓷」。她第一時間看到，提醒陳玉珍要把衣服拉好，結果發現陳根本是故意的，就在她面前，陳把衣服拉下來。
陳玉珍不滿吳沛憶的指控，曾稱「士可殺，不可辱」，她可以被打死，但是不能接受被栽贓，還出示照片證明自己真的有穿襯衫，並提民事訴訟向吳沛憶求償150萬元，台北地院審理後，今下午4時宣判，判決吳沛憶應賠償陳玉珍5萬元。
另外，陳玉珍和吳沛憶訴訟不僅這一樁，陳玉珍先前被爆欲在立委研究室裝盥洗設備，她不滿民進黨立委吳沛憶在臉書發文批評「洗頭要佔公款」，也提告求償150萬元，但台北地方法院判陳玉珍敗訴，吳沛憶免賠。
