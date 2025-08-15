快訊

終戰80年：人類是不是只會重複戰爭的慘劇？

車頭全毀…嘉義民和國中棒球隊國道遇車禍 司機傷勢嚴重、7人送醫

幕後／藍版「南方四賤客」爆紅 朱立倫跟創意年輕人說5個字

陳玉珍告贏了！立院衝突遭酸「脫衣求碰瓷」 法院判吳沛憶賠5萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨立委陳玉珍去年在立法院衝突中被扯破襯衫，民進黨立委吳沛憶發文質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性並提告求償150萬元，台北地方法院今判吳沛憶應賠償5萬元，可上訴。

立法院會去年12月6日為公職人員選舉罷免法修正案爆發激烈朝野衝突，陳玉珍在主席台上與綠營立委交鋒，襯衫被扯破，她也向媒體展示自己在衝突中被拉扯毀損的衣服。

吳沛憶事後在臉書上傳影片，稱陳玉珍在外套下面只穿內衣，還想「脫衣求碰瓷」。她第一時間看到，提醒陳玉珍要把衣服拉好，結果發現陳根本是故意的，就在她面前，陳把衣服拉下來。

陳玉珍不滿吳沛憶的指控，曾稱「士可殺，不可辱」，她可以被打死，但是不能接受被栽贓，還出示照片證明自己真的有穿襯衫，並提民事訴訟向吳沛憶求償150萬元，台北地院審理後，今下午4時宣判，判決吳沛憶應賠償陳玉珍5萬元。

另外，陳玉珍和吳沛憶訴訟不僅這一樁，陳玉珍先前被爆欲在立委研究室裝盥洗設備，她不滿民進黨立委吳沛憶在臉書發文批評「洗頭要佔公款」，也提告求償150萬元，但台北地方法院判陳玉珍敗訴，吳沛憶免賠。

國民黨立委陳玉珍。圖／本報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／本報資料照片
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳沛憶。圖／聯合報系資料照片

陳玉珍 吳沛憶 立法院

延伸閱讀

影／「金門戰神」陳玉珍南投反罷 強碰罷團飄煙硝…她還原現場

陳玉珍喊砍韌性預算…綠營轟罷免完「秋後算帳」：盼莫傷害國軍與海巡

恐砍國土韌性預算？ 陳玉珍：可另編別讓「綠友友」得利

羈押近100日！黃呂錦茹「1字」認罪 法院裁定1000萬交保

相關新聞

陳玉珍告贏了！立院衝突遭酸「脫衣求碰瓷」 法院判吳沛憶賠5萬

國民黨立委陳玉珍去年在立法院衝突中被扯破襯衫，民進黨立委吳沛憶發文質疑「脫衣求碰瓷」，陳玉珍痛批羞辱女性並提告求償150...

抽菸燒荷包！他住處亂丟菸蒂釀火災 公共危險判刑…3萬飛了

55歲陳男去年在住處客廳鋪設棉被上吸菸，沒注意香菸尚未完全熄滅即亂丟即貿然離去，未料菸蒂蓄熱後引燃現場可燃物品，造成火警...

割頸少女、槍斃證人灌雙桶屍 主謀2度判死…今都認罪但不想死

男子徐德益私吞300萬元土地交易款誣陷給17歲蔡姓少女割斷她脖子裝桶棄屍，又擅賣客戶土地獲利千萬元挨告，教唆6人押走黃姓...

桃園電銲工人3樓踩空墜地亡 無良雇主撇清拒認罪判1年

桃園某公司去年3月在龍潭區三角林街蓋新廠房，受雇於智仁工程行的劉姓男子在3樓電焊時，意外踩空墜地不治，鄭姓雇主竟將重大工...

才否認和解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7050元

台中市巨業客運去年9月撞擊並輾斃東海大學林姓女大生一案，林女律師劉建志再度發出聲明，指出巨業客運昨天傳簡訊，只願再增加3...

中國籍律師來台想當訴訟代理人 台北律師公會：呼籲機關加強管制審查

台中地方法院前日審理台商與奧地利公司民事訴訟案件，奧地利公司卻想讓一名中國籍律師劉蓉芳擔任訴訟代理人，對造台商委任律師蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。