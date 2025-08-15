抽菸燒荷包！他住處亂丟菸蒂釀火災 公共危險判刑…3萬飛了

55歲陳男去年在住處客廳鋪設棉被上吸菸，沒注意香菸尚未完全熄滅即亂丟即貿然離去，未料菸蒂蓄熱後引燃現場可燃物品，造成火警，波及電視櫃、裝潢木牆、棉被等。法官認為對公共安全造成危害，依公共危險罪判陳男拘役30天，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，陳男去年12月6日早上7時29分許，在其住處客廳，以打火機點火引燃香菸，並在客廳鋪設棉被上吸菸，沒注意菸蒂尚未完全熄滅，即貿然離去，菸蒂蓄熱後引燃現場可燃物品，造成住處起火燃燒。

房屋客廳內的電視櫃、裝潢木牆、棉被、枕頭等物受有不同程度毀損，致生公共危險。因火勢燃燒產生煙霧冒出，鄰居發現報案，消防人員到場將火勢撲滅。

法官審理指出，陳男觸犯刑法第175條第3項的失火燒燬住宅、建築物及交通工具以外物品罪。應將屬易燃物的菸蒂確實熄滅後再行丟棄，卻疏未注意，因貿然離去而引火燃燒，火勢延燒後，造成住處內的財物毀損，對公共安全造成危害，判決拘役30天，可易科罰金，每日以1千元折算。全案可上訴。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康