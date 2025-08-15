涉偽造收據核銷餐費 北市4警坦承犯行緩起訴

快訊

中央社／ 新北15日電

時任台北市仁愛路派出所林姓、胡姓、周姓及鄧姓員警，涉與2間餐飲業者偽造不實收據，核銷共23萬餘元餐費等。新北檢考量4名員警坦承犯行，依犯偽造文書罪予緩起訴處分。

根據緩起訴書，林姓員警於民國105年7月間至109年2月在台北市警察局中正第一分局仁愛路派出所任職，為該所經費核銷等總務業務；胡姓及周姓員警均為104年間至107年間於北市仁愛所任職，專任春安工作費用核銷；鄧姓員警則於107年7月間至109年1月間在北市仁愛所任職，處理春安工作費用核銷。

檢方調查，林姓、胡姓、周姓及鄧姓等4名員警，明知仁愛所在春安工作等期間未到某美味小館、某小吃攤用餐，仍向其負責人索取空白免用收據，偽填不實消費日期、金額、品項等，以不實收據核銷相關費用。

檢方查出，林姓、胡姓、周姓及鄧姓等4名員警以上述方式，不實核銷餐費、夜點費與伙食費等，4人分別核銷新台幣2萬元、11萬5160元、5萬8400元、3萬9760元。

檢方認為，4名員警及姜姓小吃攤業者均無犯罪前科紀錄，僅因便宜行事、一時失慮致罹刑章，且在偵查中均坦承不諱，犯後態度良好，犯罪情節尚屬輕微，認以緩起訴為適當，緩起訴期間均為1年，5人收受緩起訴處分命令通知書後3個月內，各須向公庫支付1萬元。王姓美味小館負責人因已歿，為不起訴處分。

